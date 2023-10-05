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  • В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

Сегодня 12:24
просмотров

В Днепре можно купить дом или квартиру уже полностью с ремонтом и укомплектованную мебелью. В таком случае можно сразу въезжать в новое жилье и жить. Стоимость полностью оборудованной квартиры или дома зависит от материалов, из которых был сделан ремонт, а также техники и мебели, которая там уже есть. Продают дома и квартиры в самом разном стиле, на любой вкус, в том числе есть несколько таких, дизайн которых можно назвать «по-богатому».

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-3 домов и квартир в Днепре дизайн которых можно назвать «по –богатому».

В Соборном районе Днепра продается дом за 22,2 млн грн. В нем три этажа и 9 комнат, есть гараж и участок на 9 соток. Общая площадь дома 730 кв м.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

При строительстве и ремонте были использованы дуб, мрамор, туф.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

На верхнем этаже есть огромная люстра на несколько метров, в самом доме – колонны, а столы, кровати и стулья кажется подойдут больше дворцу, чем жилому дому.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

В одном из ЖК Днепра продается квартира общей площадью 300 кв м. За нее хотят выручить 29,5 млн грн.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

Квартира двухуровневая, в ней есть камин, обилие ковров на полу, гобеленов на стенах.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

Также очень много мебели в красных тонах и дерева в дизайне интерьера.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

Еще один дом в подобном стиле также продают в Соборном районе Днепра. Получить за него хотят 19, 4 млн грн. В доме 350 кв м общей площади, 3 этажа, 5 комнат и участок на 14 соток.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

В помещении есть отдельный блок для прислуги, гостей, обустроена римская баня с бассейном, каминным, бильярдным залом, баром, кинотеатром.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

Как отмечено в объявлении, в доме установлены эксклюзивные светильники и люстры с «каратным» напылением, камин, итальянская мебель.

Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)Русский

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