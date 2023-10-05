В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-3 домов и квартир в Днепре дизайн которых можно назвать «по –богатому».
В Соборном районе Днепра продается дом за 22,2 млн грн. В нем три этажа и 9 комнат, есть гараж и участок на 9 соток. Общая площадь дома 730 кв м.
При строительстве и ремонте были использованы дуб, мрамор, туф.
На верхнем этаже есть огромная люстра на несколько метров, в самом доме – колонны, а столы, кровати и стулья кажется подойдут больше дворцу, чем жилому дому.
В одном из ЖК Днепра продается квартира общей площадью 300 кв м. За нее хотят выручить 29,5 млн грн.
Квартира двухуровневая, в ней есть камин, обилие ковров на полу, гобеленов на стенах.
Также очень много мебели в красных тонах и дерева в дизайне интерьера.
Еще один дом в подобном стиле также продают в Соборном районе Днепра. Получить за него хотят 19, 4 млн грн. В доме 350 кв м общей площади, 3 этажа, 5 комнат и участок на 14 соток.
В помещении есть отдельный блок для прислуги, гостей, обустроена римская баня с бассейном, каминным, бильярдным залом, баром, кинотеатром.
Как отмечено в объявлении, в доме установлены эксклюзивные светильники и люстры с «каратным» напылением, камин, итальянская мебель.
Читайте также:
Автор:
На днях в Днепре на улице Горяной убрали гараж, который…
В Днепре с четверга по воскресенье запланировали ряд мероприятий.
Парень получил травмы, его госпитализировали в больницу.
Во время рейда на территории Днепра обнаружили иностранцев, незаконно живших…
На днях в Днепре на улице Горяной убрали гараж, который 25 лет закрывал половину проезжей части.
В Днепре с четверга по воскресенье запланировали ряд мероприятий.
Парень получил травмы, его госпитализировали в больницу.
В Покрове на Днепропетровщине школьники ночью крушили парк.
Во время рейда на территории Днепра обнаружили иностранцев, незаконно живших на территории Украины.
Без паники!
Днепрянку спас полицейский.
Присмотритесь внимательно к фото!
Раненых госпитализировали в больницу.
Еще есть время зарядить телефон!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!