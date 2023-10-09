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  • ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізами

ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізами

Сьогодні 12:43
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Під час Другої світової війни Палац Потьомкіна у місті був у зруйнованому стані – від будівлі залишилася лише коробка, дах та все, що було всередині – згоріло. 1948 року його почали реконструювати і на початку жовтня 1952 року Палац було відкрито після ремонту. Він отримав не лише новий зовнішній вигляд, а й нову назву та призначення та став Палацом культури студентів. Він став першою такою установою в країні. За своє життя Палац був і музеєм, і корпусом університету і встиг кілька разів пережити ремонти та реконструкції.

Новости Днепра про ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізами

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 незвичайних та маловідомих фактів про Палац студентів ДНУ.

Палац був збудований у 1789-му році і вважається першою кам’яною будівлею міста. Знаходиться він на місці колишнього саду козака Лазаря Глоби. Зводили будівлю три роки, але в ній так ніхто й не мешкав. Проектував палац архітектор Іван Старов.

Новости Днепра про ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізами

  З 1791 Палац почав руйнуватися – за ним ніхто не доглядав. За кілька років у будівлі зникли вікна та двері, частина паркету із зали, а також провалився дах. Відреставрували будівлю лише у 1830-му році, трохи змінивши задум архітектора.

Кілька років у будівлі розміщувалися канцелярія губернського та повітового керівників дворянства.

Новости Днепра про ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізами

З 1849 по 1900-і тут знаходився музей старовини. Пізніше усі експонати перемістилися до будівлі нинішнього історичного музею.

У роки Першої світової війни будівля перетворилася на госпіталь.

Новости Днепра про ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізами

1918 року Палац став першим навчальним корпусом Катеринославського університету.

У 1920-х тут почав функціонувати Будинок відпочинку для робітників.

Другий поверх біля Палацу з’явився тільки після реконструкції наприкінці 1940-х на початку 1950-х років. Тоді ж були збудовані парадні сходи та лоджії.

Новости Днепра про ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізами

Люстри у Палаці зроблено за ескізами ХІХ століття.

Згідно з місцевими легендами, під палацом є підземний хід, який веде до Дніпра, до Преображенського собору та до центру міста. 1937 року історик Дмитро Яворницький писав, що знайшов його – хід вів до місця, де сьогодні знаходиться стадіон «Славутич», але до кінця тунелю Яворницький дійти не зміг – прохід був завалений.

Новости Днепра про ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізами

Лише 1990-го року будинок було передано на баланс ДНУ ім. О. Гончара. До цього він був «розділений» між усіма вузами. Як зазначається на сайті Палацу, до ДНУ будівля перейшла тому, що у 1985 році було розпочато реставрацію будівлі, але її ніяк не могли закінчити – не вистачало коштів і у 1990-му році обласна рада профспілок звернулася до вузів міста з проханням про допомогу у закінченні ремонту . Тоді ж його було передано на баланс того університету, який був готовий допомогти.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізамиУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 цікавих фактів про Палац студентів у Дніпрі: другого поверху раніше не було, а люстри створювали за спецескізамиРусский

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