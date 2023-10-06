Як виглядає 1 кімнатна квартира у Дніпрі за 226 тис грн: продається з технікою та меблями (ФОТО)

Однокімнатних квартир на вторинному ринку у Дніпрі небагато – вони користуються великою популярністю, їх швидко купують. Але при великому бажанні купити таку квартиру все ж таки можна і при цьому не потрібно витрачати дуже велику суму. Ціни на однокімнатні квартири в Дніпрі можуть стартувати від 226 тис грн.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 найдешевших квартир на продаж у Дніпрі.

Перша в нашому списку – квартира на житловому масиві Західний. Знаходиться вона на першому поверсі 6-ти поверхового будинку, будинок був збудований у 1970-х роках. Висота стель у квартирі 3 метри. Загальна площа – 12 кв м. Квартирі потрібен ремонт. Її вартість – 226,7 тис грн.

У районі вулиці Філософської купити однокімнатну квартиру, вона коштувує 434,7 тис грн. Вона знаходиться також на першому поверсі, але будівля триповерхова. Загальна площа 19 кв м.

У 491 тис грн стане житло в районі вулиці Василівської. Однокімнатна квартира розташована на другому поверсі двоповерхового будинку. Загальна площа 46 кв м. У квартирі поміняно проводку, але в усьому іншому – житлу потрібний ремонт.

Купити однокімнатну квартиру в районі Будівельників коштуватиме 529 тис грн. Загальна площа приміщення – 25 кв м. Житло знаходиться на першому поверсі. Є підлога з підігрівом, замінена проводка.

Стільки ж коштуватиме однокімнатна квартира у Дніпрі в районі вулиці Електричної. Житло також знаходиться на першому поверсі, його загальна площа 40 кв м. Стан – під ремонт.

У районі житлового масиву Перемога-6 купити однокімнатну квартиру можна за 555,6 тис грн. Знаходиться вона на 7 поверсі панельного будинку, загальна площа 17 кв м. У під’їзді встановлено відеоспостереження, ліфт працює лише з ключем. У квартирі – косметичний ремонт.

Автор оголошення зазначає, що взимку комуналка коштуватиме 2 тис грн, влітку – вдвічі дешевше.

Житло в районі 12 кварталу можна купити за 601 тис грн. Загальна площа квартири 16 кв м. Кухня – 3 кв м. Квартира знаходиться на останньому поверсі будинку-хрущовки. Встановлені лічильники на воду, світло, є металопластикові вікна.

Трохи дорожче – за 604 тис грн можна купити квартиру в районі вулиці Данила Нечая. Вона знаходиться на останньому поверсі 9-ти поверхового будинку, загальна площа 23 кв м. Продається з ремонтом та меблями.

Стільки ж просять за однокімнатну квартиру на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Загальна площа квартири 22 кв м. Знаходиться вона на 8 поверсі панельного будинку. У квартирі колись був косметичний ремонт.

642 тис грн просять за однокімнатну квартиру в Дніпрі в районі вулиці Свєтлова. Знаходиться вона на другому, останньому поверсі будинку, загальна площа 19 кв м. У квартирі встановлено нові труби, замінено проводку, є автономне опалення, продається з технікою та меблями.

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