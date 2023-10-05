У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-3 будинків і квартир у Дніпрі дизайн яких можна назвати «багатим».
У Соборному районі Дніпра продається будинок за 22,2 млн грн. У ньому три поверхи та 9 кімнат, є гараж та ділянка на 9 соток. Загальна площа будинку 730 кв м.
При будівництві та ремонті були використані дуб, мармур, туф.
На верхньому поверсі є величезна люстра на кілька метрів, у самому будинку – колони, а столи, ліжка та стільці здається підійдуть більше палацу, ніж житловому будинку.
В одному із ЖК Дніпра продається квартира загальною площею 300 кв м. За неї хочуть виручити 29,5 млн грн.
Квартира дворівнева, в ній є камін, велика кількість килимів на підлозі, гобеленів на стінах.
Також дуже багато меблів у червоних тонах та дерева у дизайні інтер’єру.
Ще один будинок у такому стилі також продають у Соборному районі Дніпра. Отримати за нього хочуть 19, 4 млн грн. У будинку 350 кв м загальної площі, 3 поверхи, 5 кімнат та ділянка на 14 соток.
У приміщенні є окремий блок для прислуги, гостей, облаштовано римську лазню з басейном, камінним, більярдним залом, баром, кінотеатром.
Як зазначено в оголошенні, у будинку встановлені ексклюзивні світильники та люстри з «каратним» напиленням, камін, італійські меблі.
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