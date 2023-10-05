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  • У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

Сьогодні 12:24
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У Дніпрі можна купити будинок чи квартиру вже повністю з ремонтом та укомплектованими меблями. У такому разі можна одразу в'їжджати у нове житло та жити. Вартість повністю обладнаної квартири чи будинку залежить від матеріалів, з яких було зроблено ремонт, а також техніки та меблів, які там вже є. Продають будинки і квартири в різному стилі, на будь-який смак, у тому числі є кілька таких, дизайн яких можна назвати «по-багатому».

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-3 будинків і квартир у Дніпрі дизайн яких можна назвати «багатим».

У Соборному районі Дніпра продається будинок за 22,2 млн грн. У ньому три поверхи та 9 кімнат, є гараж та ділянка на 9 соток. Загальна площа будинку 730 кв м.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

При будівництві та ремонті були використані дуб, мармур, туф.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

 

На верхньому поверсі є величезна люстра на кілька метрів, у самому будинку – колони, а столи, ліжка та стільці здається підійдуть більше палацу, ніж житловому будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

В одному із ЖК Дніпра продається квартира загальною площею 300 кв м. За неї хочуть виручити 29,5 млн грн.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

Квартира дворівнева, в ній є камін, велика кількість килимів на підлозі, гобеленів на стінах.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

Також дуже багато меблів у червоних тонах та дерева у дизайні інтер’єру.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

Ще один будинок у такому стилі також продають у Соборному районі Дніпра. Отримати за нього хочуть 19, 4 млн грн. У будинку 350 кв м загальної площі, 3 поверхи, 5 кімнат та ділянка на 14 соток.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

У приміщенні є окремий блок для прислуги, гостей, облаштовано римську лазню з басейном, камінним, більярдним залом, баром, кінотеатром.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

Як зазначено в оголошенні, у будинку встановлені ексклюзивні світильники та люстри з «каратним» напиленням, камін, італійські меблі.

Новости Днепра про У Дніпрі на продаж виставили квартири та будинки у «пшонка-стайл»: світильники з позолотою та меблі для палацу (ФОТО)

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