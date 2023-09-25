Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 найдешевших дач на продаж у Дніпрі.
Дачу в Таромському можна купити за 36,8 тис грн. За ці гроші покупець отримає ділянку на 6 соток на якій ростуть дерева, а також є маленький – на 18 кв м будинок з шиферним дахом та віконницями на вікнах. У будинку 2 кімнати. Чи є там зручності, світло та вода – не сказано.
На Ігрені купити дачу можна за 44,2 тис грн. Дача знаходиться в садовому товаристві «Зелена долина», ділянка – 5 соток. Є невеликий будинок на 25 кв м, з фундаментом, верандою та двома кімнатами. У будинку є грубка, льох, світло. Воду можна взяти із колодязя на сусідній ділянці. Також на ділянці є сарай із садовим інвентарем та туалет. У будинку – пічне опалення. На подвір’ї ростуть плодові дерева, виноград, є кущі смородини.
За 66, 3 тис грн у Дніпрі можна купити дачу у садовому товаристві «Таромський ранет». На ділянці 6 соток є невеликий будинок на 15 кв м з однією кімнатою. Проведено світло, води немає, але вона йде вулицею і до неї можна підключитися. Є можливість підключення до Інтернету. У будинку є льох. На ділянці ростуть ягідні та фруктові дерева.
За 88,4 тис грн можна купити в Дніпрі дачу в Рибальському, в садовому товаристві «Аґрус». Ділянка розміром 6 соток. На ньому є різні дерева та половина збудованого будинку. Воду та світло потрібно проводити.
За 110,6 тис. грн у Дніпрі в Таромському можна купити дачу з двокімнатним будинком на ділянці. Сам двір – 10 соток. На території стоїть до 17 кв м. У будинку центральний водопровід, підключене світло. У дворі є літня кухня, хлів, місце для зберігання дров, у будинку – льох. На ділянці ростуть плодові дерева.
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