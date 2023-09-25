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  • Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)

Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)

Сьогодні 12:34
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Успенський собор був одним із найстаріших храмів Дніпра. 1936 року його було закрито, а після реконструйовано практично до невпізнанності.

Новости Днепра про Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)

Журналісти dnepr.infо вирішили згадати, як Успенська церква виглядала раніше і чому вважалася найнезвичайнішою у місті.

Новости Днепра про Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)

Успенський собор у Дніпрі був одним із найстаріших храмів міста. Звели церкву 1797 року. Спочатку вона була дерев’яною. Кам’яний храм з’явився через 40 років. На той час місце, де знаходився собор, був центром міста, будівлю було видно звідусіль. Згідно з генеральним планом міста того часу, собор мав перебувати на великій міській площі, але з одного боку церква виявилася оточена складами, тартаками і пристанями і територія навколо неї ніяк не була схожа на центр міста.

Новости Днепра про Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)

Але після зведення кам’яного храму площа почала змінюватися – біля храму почали будуватися будинки. Тут жили чиновники та купці, а ще з’явилося кілька кам’яних торгових приміщень.

Новости Днепра про Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)

Сам Успенський собор став будинком, який після відкриття фотосправи перетворився на символ міста того часу – його друкували на фотокартках, а фотографи підіймалися на дахи інших будівель, щоб зафіксувати панораму міста із собором у центрі.

Архітекторами кам’яної будівлі Успенського собору виступили Людвіг Шарлемань та Петро Вісконті. Вони спроектували і Троїцький храм. Проекти обох соборів були розроблені у 1837 та 1836 році відповідно. Вони були схожі за композицією та оформленням фасаду.

Новости Днепра про Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)

Успенський собор було закладено у 1839 році, а освячено у 1850 році. Спочатку його колір – світло-червоний, з білими декоративними деталями на фасаді. Храм був єдиним у місті двоповерховим собором, а у святкові дні фасад будівлі прикрашали ілюмінацією. Також на фасаді будівлі був годинник. Знаходився  він на дзвіниці.

Новости Днепра про Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)

1936 року Успенський собор було закрито, а незабаром – реконструйовано. Усередині та зовні він зазнав радикальних змін. З’явився ще один поверх, головний зал собору перетворився на десятки кімнат.

 

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Новости Днепра про Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як раніше виглядав Успенський собор у Дніпрі: годинник на дзвіниці та храм на 2 поверхи (ФОТО)Русский

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