Скільки коштує квадратний метр житла у різних районах Дніпра: де купити квартиру найдешевше

У середньому у Дніпрі ціна на квадратний метр житлової площі становить 39,4 тис грн. При цьому найдешевше квадратний метр віддають у Новокодацькому районі Дніпра, а найдорожче квартири – у Соборному районі.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштує квадратний метр житла у різних районах Дніпра та яка середня ціна однокімнатної квартири у цих районах.

Шевченківський район

Тут опинилися одні з найдорожчих квадратних метрів у місті. Середня ціна становить 42,6 тис. грн. При цьому найдешевше купити житло на масиві Будівельник – 22,7 тис грн за метр, а найдорожче – у Нагірній частині району та його центральній частині по 50 та 56 тис грн за кв м. Така дорожнеча квадратних метрів пояснюється тим, що у Шевченківському В районі дуже мало однокімнатних квартир.

Соборний район

У Соборному районі Дніпра найдорожчі квадратні метри. Середня вартість їх становить 51 тис грн. Найдешевше житло віддають у районі житлового масиву Перемога -2 – кв м коштує 32 тис грн. Найдорожче – у районі ДІІТу – в середньому 58,9 тис грн за квадратний метр. Щоб жити біля парку Шевченка, потрібно віддати в середньому 52,9 тис грн за кв м, у Нагірному районі просять по 49,9 тис грн за кв м. Жити на житловому масиві Перемога 4-6 можна, якщо готові платити від 38 до 46,6 тис грн.

Центральний район

Ціна квадратного метра житла у Центральному районі Дніпра становить 41,7 тис грн. Найдорожчі – в районі ЦУМу – в середньому просять по 54,5 тис. грн. Найдешевші – у Привокзальному районі та Рибальській балці – по 31 та 33 тис грн у середньому відповідно. Щоб жити біля парку Глоби, в середньому потрібно заплатити 40 тис грн за кв.

Чечелівський район

Житло у Чечелівському районі в середньому оцінюється у 33,3 ти. грн за квадрат. Найдешевші квартири можна купити на Мирному – у середньому за квадратний метр просять 26,9 тис грн. А ось одні з найдорожчих у районі – на Робочій. Тут просять в середньому 36,1 тис. грн за квадрат.

Новокодацький район

Житло у Новокодацькому районі Дніпра оцінюється в середньому у 27,8 тис грн за кв. м. Найдешевші однокімнатні квартири тут продають у районі Західного – квадрат коштує 24,5 тис грн у середньому. Найдорожчі – у районі Кайдак – по 38,8 тис грн за кв.

АНД-район

Середня ціна 1 кв м житла у цьому районі Дніпра складає 31,5 тис грн. Найдешевше житло можна купити у Березанівці – тут метри продають по 25,8 тис грн. Найдорожче житло в районі – знаходиться на Старому Клочко – середня ціна квадратного метра 46,5 тис грн. Квартири на житловому масиві Сонячний оцінюються у 35 тис грн за квадратний метр, на Амурі – 29 тис грн.

Індустріальний район

У середньому за один квадратний метр житла у цьому районі просять 33,5 тис грн. Середній мінімум на – 26, 9 тис грн – обійдеться стільки квадратний метр квартири в районі Лісопарк. Трохи дорожче – 27,2 тис грн, 27,8 та 28,1 тис. грн. обійдуться в середньому квадратні метри на Образцова, Березинці та Калиновському відповідно. Найдорожче оцінюється житло на Лівобережному – у середньому тут просять по 37,8 тис. грн за кв.

Самарський район

Середня ціна квадратного метра житла у Самарському районі Дніпра складає 28,1 тис грн. Найдешевше купувати квартири на житловому масиві Придніпровськ – тут їх віддають у середньому по 25,8 тис грн за кв м. На житловому масиві Північний один квадрат коштує 31,2 тис грн в середньому.

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