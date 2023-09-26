Як будувався цирк у Дніпрі: унікальні кадри з будмайданчика (ФОТО)

Сучасна будівля цирку з'явилася у Дніпрі понад 40 років тому. Унікальність будівлі – у її незвичайному куполі – він зібраний із залізобетонних елементів і зовні нагадує намет.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як будувався цирк.

Перший стаціонарний будинок цирку в Дніпрі знаходився на місці сучасного Театру опери та балету. Зведено його було у 1885 році. Але згодом будівля стала занепадати і нову арену збудували вже на Озерній площі 1911 року. Як на той час він виглядав – невідомо, у 1929 році цирк перестав функціонувати і згодом був зруйнований. На його місці 1959 року було збудовано ще одну будівлю, більш відому в Дніпрі як «старий цирк». У теплу пору року там виступали акробати та клоуни, а в зимову – був звіринець. Будівля не опалювалася і було ухвалено рішення збудувати новий цирк. Нова будівля з’явилася 1980-го року на набережній. Архітектором виступив Павло Нірінберг.

Оригінальність цієї будівлі цирку – у її куполі. Він зроблений у вигляді намету, що нагадує намет бродячого цирку-шапіто. Такий купол дає більше зручності повітряним гімнастам під час роботи з їхніми підвісками та більшим простором для виконання номерів, а для глядачів – покращує акустику. Купол цирку прикрашений фігурками різних тварин.

Покриття даху цирку зроблено із збірних залізобетонних елементів. На той час це була новинка в архітектурі, так ніхто не робив.

Також це єдиний у країні цирк, де окрім манежу для виступів є ще один – репетиційно-постановний.

Щодня над будівництвом цирку працювали в середньому тисяча людей. Задля того, щоб розмістити його на набережній, було знесено кілька десятків приватних будинків у цьому районі.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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