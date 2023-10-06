Якщо вчасно не перевірили лічильники: який штраф чекає на мешканців Дніпра

У зв'язку з повномасштабним вторгненням у 2022 році в Україні було припинено перевірку лічильників обліку споживання води, газу та світла. Однак навесні цього року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову, яка відновлює такі перевірки. Тих, хто відмовляється проводити перевірку, може чекати штраф.

Журналісти dnepr.info довідалися, яка сума штрафу може бути за відмову проводити перевірку приладу обліку або його пошкодження.

Перше, чим «карають» споживача за простроченого терміну перевірки лічильника – це тим, що йому для оплати нараховують граничну норму споживання газу чи води. Тобто, умовно кажучи, якщо людина споживає 3 куби води на місяць, то без лічильника їй доведеться оплачувати 10 кубів – така норма встановлена для тих, хто не має вдома приладів обліку.

Перевірку лічильників потрібно проводити раз на кілька років. Наприклад, пристрій обліку води перевіряють раз на 3 роки, газовий та електричний лічильники – з періодичністю від 2 до 8 років – все залежить від моделі, встановленої у споживача. Про терміни перевірки можна дізнатись у техпаспорті приладу обліку. Зазначимо, що також за тим, коли потрібно перевіряти лічильники, стежать і постачальники послуг, так що вони можуть проінформувати споживача в повідомленні або повідомленні про те, що ось-ось настане момент, коли прилад обліку потрібно буде перевіряти.

За що можуть оштрафувати

Споживач може отримати штраф за самовільний демонтаж та втручання у роботу приладу обліку – адміністративне покарання може бути у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Якщо споживач самовільно зняв пломбу, його можуть оштрафувати на суму від 8 до 100 тис грн. Якщо він не допускає до лічильника інспекторів із перевіркою – може отримати штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, що перевірити лічильники можна демонтувавши їх або ж на місці. У разі демонтажу потрібно попередньо навідатися до абонентського відділу служби, лічильник якої необхідно перевірити та написати заяву на перевірку та зняття пломби. Після цього погодити день, коли прийде інспектор і зніме пломбу, і тільки після цього лічильник можна демонтувати та здавати на перевірку.

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