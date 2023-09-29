Що нового чекає на мешканців Дніпра з 1 жовтня: військовий облік для жінок та старт опалювального сезону

Цього року другий місяць осені принесе жителям Дніпра відміну мораторію на перевірки підприємств, необхідність жінкам-медикам та фармацевтам стає на військовий облік, а водіям – включати фари у будь-який час доби. Також цього року по-новому відзначатимемо День українських захисників та захисниць та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Журналісти dnepr.info зібрали у добірку всі нововведення, які набудуть чинності з 1 жовтня цього року.

Штрафи для підприємців

З 1 жовтня в Україні знову штрафуватимуть підприємців, які працюють без касових апаратів. З початком повномасштабного вторгнення штрафи та перевірки бізнесу було скасовано. Насамперед перевірятимуть тих, хто торгує спиртними напоями, цигарками, паливом. Зазначимо, що повернення проведення перевірок та штрафів передбачено угодою з Міжнародним валютним фондом. Якщо підприємець не видав чек, то штраф за це становитиме 100% при першому порушенні та 150% від суми проданих товарів чи наданих послуг при повторному порушенні. Перевірятиме наявність розрахункових апаратів податкова інспекція.

Військовий облік

З 1 жовтня жінки-медики та ті, які мають фармацевтичну освіту повинні стати на військовий облік. Зробити це можна звернувшись до територіального центру комплектування за місцем проживання чи прописки. Поки що список професій, з якими жінки обов’язково мають стати на облік у військкоматі, розширювати не планують. Але ті, хто має військово-облікові спеціальності з цієї дати, можуть стати на облік добровільно.

З 1 жовтня 2023 року жодних змін у виїзді за кордон для жінок з медичною та фармацевтичною освітою не буде.

Приберуть гроші з обороту

З початком жовтня з обігу в Україні вилучать банкноти номіналом 1, 2, 5, 20, 50, 100 та 200 грн, випущені до 2003 року і раніше. Обміняти їх на нові можна буде у відділеннях Національного банку України. Обмінювати їх потрібно до 1 жовтня.

Правило для водіїв

З 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами всі власники транспортних засобів повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від часу доби. Головна мета правила – забезпечити додаткову видимість транспортного засобу на дорозі в осінньо-зимових погодних умовах: туману, дощу, снігопаду, похмурій погоді. У разі недотримання правила правил дорожнього руху водієві загрожує штраф до 510 грн.

Нові дати свят

1 жовтня в Україні відзначатимуть День захисників та захисниць. Свято, засноване у 2014 році раніше відзначалося 14 жовтня. Також цей день відомий як День українського козацтва. Раніше він припадав на церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка святкувалася церквою 14 жовтня. Але через переход останньої на новоюліанський календар частина свят зрушили на 13 днів. Тобто, 1 жовтня також відзначається свято Покрови.

Окрім Дня захисників та захисниць на 1 жовтня припадає День територіальної оборони України. Він був встановлений у 2020 році і не має точної дати, його відзначають у першу неділю жовтня.

Цього дня по всій країні відзначатимуть День вчителя. З 1994 року його святкують у першу неділю жовтня.

Новий час

У жовтні традиційно Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинника на годину вперед потрібно буде перевести в останню неділю місяця. Цього року це 29 число. Таким чином, уже вранці неділі можна буде спати на годину довше порівняно з ранком суботи.

Субсидія

З жовтня в Україні стартує опалювальний сезон та збільшуються платіжки за комунальні послуги. Якщо на них витрачається понад 15% сімейного бюджету, мешканці Дніпра мають право подати документи на отримання субсидії під час опалювального сезону. Тим, хто вже отримував субсидію, вона буде продовжена автоматично.

Опалювальний сезон

Рішення про початок запуску опалювального сезону приймає місцева влада. Зазвичай, в Україні опалення починають включати 15 жовтня, але залежно від погодних умов дата може бути перенесена. Підставою для включення тепла вважається погода, за якої середньодобова температура три дні поспіль не перевищує +8 градусів за Цельсієм.

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