Покрова Пресвятої Богородиці: коли відзначаємо у 2023 році та прикмети

Цього року українці відзначатимуть свято Покрови Пресвятої Богородиці за новоюліанським календарем – на нього Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року. Через це частина церковних свят змінила дати на 13 днів уперед. Якщо раніше Покрову відзначали 14 жовтня, то цього року нова дата – 1 жовтня.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію та прикмети свята.

історія свята

Згідно з історією, у 910 році Константинополь опинився під облогою і коли місто ось-ось мало впасти в церквах проводили всенічні молитви. Одного разу люди побачили, що до них зійшла Пресвята Богородиця. Вона підійшла до Престолу, зняла з голови покривало та накрила їм усіх, хто був у храмі на той момент. Потім вона зникла. На ранок ворог відступив від міста. І після цього випадку до Богоматері почали звертатися по допомогу та захист. Українські козаки вважали її своєю покровителькою та заступницею.

Традиції Покрови

Цього дня можна піти до храму, поставити свічку та помолитися перед образом Богородиці про зцілення від хвороб, сімейне щастя, мир у країні і домі, а також захист від ворогів.

На свято зазвичай готують млинці. Вважається – що чим їх більше на столі – то більше тепла буде в родині. До церкви на освячення нічого нести не треба.

Прикмети на Покрову

Наші пращури помітили, що до Покрова на вулиці була осінь, а після – настає зима. Якщо до свята береза та дуб листя скинули – зима буде рання та холодна. Вважалося, що який день буде на свято Покрови – такою буде і майбутня зима. Світлий та ясний день обіцяв довгу теплу осінь. Про те, що зима буде холодна, свідчили журавлі, що відлетали у теплі краї до цього дня. Якщо до Покрови вони ще залишались – зима обіцяла бути теплою. Про те, наскільки швидко настане зима, «говорили» і білки. Якщо вони встигали змінити свою руду «шубку» на сіро-білу – зима мала бути холодною.

Вітер, що дме зі сходу чи заходу – пророкував холодну зиму. Північний вітер обіцяв снігову зиму, а південний – теплу.

Що не можна робити

У давнину вважалося, що в цей день не можна займатися різною роботою вдома – мити підлогу, витирати пил, прати. Також не бажано було стригтися, митися, обрізати волосся та нігті. Не можна було сваритися, пити і лаятись.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: