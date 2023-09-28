Як нині виглядає старовинний будинок, в саду якого стоять ЖК «Башти» у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі збереглося кілька старовинних будівель, вік яких налічує понад сотню років. Ці будинки зберігають свої легенди та мають багату історію. Один із таких особняків знаходиться на вулиці Вернадського у Дніпрі. Збудований у 1870-х роках він за весь час свого існування встиг побувати просто будинком, резиденцією губернаторів, дитячим садком та офісним центром. Частина двору, де знаходиться особняк, була забудована спочатку стадіоном, а потім тут з'явилося кілька висоток.

Самотній особняк стоїть серед сучасних будинків, як нагадування про вік міста. Журналісти dnepr.info вирішили подивитись, як він виглядає.

Перша будівля на цій ділянці з’явилася на карті міста у далекому 1793 році. То була одна з перших великих дворянських садиб у тодішньому Катеринославі. Ділянка, на якій було зведено будинок, тяглася від практично до самої річки, але забудована була лише частина території. Маєток належав статському раднику Петру Штеричу, але він там практично не жив і в 1804 будівлю було передано у володіння Духовної семінарії. У будинку розмістили учбові класи. Згідно з місцевою міською легендою, поки у приміщенні квартирувала семінарія, у будівлі сталася трагедія. Одного з учнів звинуватили у крадіжці та жорстко побили. Не витримавши ганьби, він викинувся з вікна і загинув. Після його смерті в будинку почала чинитися справжня містика: самі по собі рипіли підлоги, пересувалися предмети та грюкали двері. Через це тут мало хто хотів перебувати.

До 1840 року тепер уже будівля семінарії переходила з рук в руки кілька разів, поки не була продана дворянину Петру Струкову. Новий власник зніс усі будівлі на ділянці та збудував там новий особняк з величезним садом. Будинок вийшов великий, з балконами, портиками та лоджіями, що в місті його прозвали «палацом». У 1873 році Струков поступився садибою для розміщення у ній квартири та канцелярії губернатора, але через 15 років він сам став жити у своєму будинку, та це було не довго і на початку 1900-х років будинок знову став резиденцією губернатора.

У роки громадянської війни особняк був розграбований, сад вирубали на дрова, а в 1920-х роках колишній маєток Струкових став будинком відпочинку залізничників, але в такому статусі пробув з десяток років і в 1930-х роках був відданий під квартири місцевих чиновників. Тоді ж було ухвалено рішення про забудову саду стадіоном. Згодом тут возвели стадіон «Динамо».

Під час Другої світової війни будівля була сильно пошкоджена, але пізніше відновлена. Там розмістився дитячий садок. Пізніше приміщення сдавали під офіси. Стадіон з 1960-х років стояв занедбаним.

На початку 2000-х на місці стадіону з’явилися «Башти» Дніпра.

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