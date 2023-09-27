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  • Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Сьогодні 12:42
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Сучасна вулиця Виконкомівська у Дніпрі була ще на генеральному плані під час заснування міста. Поряд із вулицею протікала річка Половиця, яка пізніше була схована у колектор. Починалася вулиця там, де сьогодні знаходиться Південний та Катеринославський бульвари. Частина старовинних будівель була знесена, але частина залишилася і в них все ще живуть люди.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили подивитися, як сьогодні виглядає квартал старовинних прибуткових будинків.

Одна з перших назв території – Заводська вулиця, оскільки далі вулиці, у балці, знаходилися заводи з виробництва катеринославської цегли. Тут досі збереглося кілька десятків прибуткових будинків, збудованих саме з цієї цегли.

Забудовуватись вулиця інтенсивно почала з кінця 1860-х років. Однією з перших будівель тут з’явилася будівля міської управи, що й дало нову назву – «Управська». А один з перших великих прибуткових будинків  який тут був зведений  – це будинок Татариної, величезний триповерховий особняк. З’явився він у 1890-х роках. На момент будівництва він був найбільшим у цьому районі. Сьогодні він покинутий та занедбаний,  від фасаду залишилося лише кілька стін.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Ще один незвичайний будинок знаходиться практично навпроти будинку Татариної – якщо дивитися на нього за певного ракурсу здається, що він складається з однієї стіни. Причина в тому, що будівля має ромбоподібну форму та не прямий кут стіни.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Інші будинки не відрізнялися такою пишною красою фасаду та умовами для постояльців. В основному це були дві та триповерхові будівлі, де можна було винайняти кімнату або невелику квартиру. У 1920-х роках і після Другої світової війни будинки з прибуткових перетворилися на комунальні.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Коли будинки були комунальними, то кожен намагався зробити у своїй кімнаті окремий вхід, прилаштувати веранду, балкон.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Словом якось відокремити та збільшити свою житлоплощу.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Сьогодні у колишніх комуналках на Виконкомівській досі мешкають люди.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

І багато хто має сучасні прибудовані балкони до старовинних фасадів.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

У будівлі може бути кілька входів.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Будинки, яким понад 100 років часто потребують ремонту, мешканці як можуть намагаються підтримувати їх у нормальному стані.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Є кілька будівель, яким пощастило – зовні вони виглядають чудово, мабуть, нещодавно пережили ремонт.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Але таких небагато.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Поруч із старовинними будинками будуються нові житлові комплекси.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

 

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