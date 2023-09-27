Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Сучасна вулиця Виконкомівська у Дніпрі була ще на генеральному плані під час заснування міста. Поряд із вулицею протікала річка Половиця, яка пізніше була схована у колектор. Починалася вулиця там, де сьогодні знаходиться Південний та Катеринославський бульвари. Частина старовинних будівель була знесена, але частина залишилася і в них все ще живуть люди.

Журналісти dnepr.info вирішили подивитися, як сьогодні виглядає квартал старовинних прибуткових будинків.

Одна з перших назв території – Заводська вулиця, оскільки далі вулиці, у балці, знаходилися заводи з виробництва катеринославської цегли. Тут досі збереглося кілька десятків прибуткових будинків, збудованих саме з цієї цегли.

Забудовуватись вулиця інтенсивно почала з кінця 1860-х років. Однією з перших будівель тут з’явилася будівля міської управи, що й дало нову назву – «Управська». А один з перших великих прибуткових будинків який тут був зведений – це будинок Татариної, величезний триповерховий особняк. З’явився він у 1890-х роках. На момент будівництва він був найбільшим у цьому районі. Сьогодні він покинутий та занедбаний, від фасаду залишилося лише кілька стін.

Ще один незвичайний будинок знаходиться практично навпроти будинку Татариної – якщо дивитися на нього за певного ракурсу здається, що він складається з однієї стіни. Причина в тому, що будівля має ромбоподібну форму та не прямий кут стіни.

Інші будинки не відрізнялися такою пишною красою фасаду та умовами для постояльців. В основному це були дві та триповерхові будівлі, де можна було винайняти кімнату або невелику квартиру. У 1920-х роках і після Другої світової війни будинки з прибуткових перетворилися на комунальні.

Коли будинки були комунальними, то кожен намагався зробити у своїй кімнаті окремий вхід, прилаштувати веранду, балкон.

Словом якось відокремити та збільшити свою житлоплощу.

Сьогодні у колишніх комуналках на Виконкомівській досі мешкають люди.

І багато хто має сучасні прибудовані балкони до старовинних фасадів.

У будівлі може бути кілька входів.

Будинки, яким понад 100 років часто потребують ремонту, мешканці як можуть намагаються підтримувати їх у нормальному стані.

Є кілька будівель, яким пощастило – зовні вони виглядають чудово, мабуть, нещодавно пережили ремонт.

Але таких небагато.

Поруч із старовинними будинками будуються нові житлові комплекси.

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