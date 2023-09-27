Субсидія у Дніпрі 2023: опубліковано норми споживання комунальних послуг

З початку наступного місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Кількість охочих оформити субсидію на осінньо-весняний час збільшується. При оформленні допомоги на оплату комуналки потрібно вкладатись у відведені норми споживання.

Субсидія на оплату комунальних послуг надається споживачеві разом із певними нормами. Тобто пільги надаються на певну кількість кубів води, газу та кіловат електрики. На все, що буде спожите понад норму субсидія не діє. Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Журналісти dnepr.info дізналися, в які норми води, газу та світла має вкладатися субсидіант.

Електрика

Так, якщо в будинку стоїть газова плита, то норма електроенергії на одну особу на місяць становить 100 кВт/год, плюс дається ще 30 кВт/год додатково на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 220 кВт/год на місяць. Для тих, хто готує їжу на електроплиті, норми субсидії на електрику трохи більше – 130 кВт/год на одну людину, але не більше 250 кВт/год на сім’ю. Для тих, хто опалює будинок за допомогою електрики, норми становлять 30 кВт/год на квадратний метр житла.

Вода

Норми щодо субсидії на воду становлять 3,6 кубометра на людину на місяць. Стільки ж дається на водовідведення.

Газ

Для тих, хто використовує газ тільки для приготування їжі, норма становить 3,3 куба на людину на місяць, для тих, хто користується ще й газовим водонагрівачем – 10,5 кубів на місяць. Для тих, хто використовує газ не тільки для приготування їжі, а й для підігріву води (тобто у тих, хто не має ні гарячої води ні газового водонагрівача) норма становить 5,4 куба на місяць на людину. Для тих, хто опалює газ – це 4 куби на квадратний метр площі плюс помножені на коригуючий коефіцієнт (тільки під час опалювального сезону).

Опалення

Норма субсидії на тепло становить 0,0383 Гкал на квадратний метр опалювальної площі, помножений на коригуючий коефіцієнт в опалювальний сезон.

Вивіз сміття

Субсидія також поширюється на оплату вивезення сміття і має свою норму. Вона становить 0,4 кубометри на одну особу.

Субсидія призначається з початку опалювального сезону, якщо протягом двох місяців від початку подати відповідні документи. Якщо заява буде подана пізніше, то допомога буде призначена з місяця звернення.

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