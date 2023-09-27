5 людей з Дніпра, які стали відомими на весь інтернет: пічник, місцева Леді Гага та дівчина у чорному

У Дніпрі є кілька відомих місцевих жителів, які заробили популярність через свою незвичайну поведінку, вчинки чи зовнішній вигляд. Певною мірою вони стали символами міста. Про них знає чи бачив хоч раз практично кожен мешканець і регулярно пишуть у місцевих та всеукраїнських ЗМІ. При цьому мало хто знає їхні справжні імена.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 відомих місцевих жителів Дніпра.

Пічник

Як звати цього майстра пічних справ у Дніпрі мало хто знає, можливо, лише його клієнти. Натомість рекламу його послуг бачив кожен: на огорожі, на будинках, асфальті, заборі, тощо. У всіх районах міста та в найнезвичайніших місцях. Правоохоронці кілька років тому затримали цього пічника і змусили зафарбовувати його власну рекламу. Його номер з реклами заблоковано оператором.

Форест Гамп

Місцевого бігуна Фореста Гампа найчастіше бачать жителі лівого берега Дніпра. Причина в тому, що бігати він любить по шосе на Слобожанському проспекті, серед машин і в годину пік. Звати бігуна Саша. Живе він сам. Ніхто не знає, чому він біжить і куди. Сам бігун пояснює свою пристрасть до бігу тим, що рух допомагає йому відволіктися від різних думок. Сусіди місцевого Фореста Гампа кажуть, що Саша душевно хвора людина.

Побачивши один раз Сашу неможливо не запам’ятати – у нього довге сиве волосся в ковтунах, одягнений він у брудний одяг, а в руках обов’язково тримає палицю, а іноді й пакет.

Про нього навіть зняли короткометражний фільм «Біг».

Леді Гага

У центрі Дніпра регулярно можна побачити високу струнку дівчину, яка навіть у мороз носить тонкі колготки, високі підбори, шорти. Вона має яскравий макіяж і не менш яскравий одяг, часто не завжди по сезону. Відомо, що дівчину звуть Маша. Вона зізнається, що любить одягатися яскраво і за допомогою свого зовнішнього вигляду вона виявляє свою індивідуальність, а випади людей у її бік просто веселять. Порівняння ж із американською співачкою Леді Гагою надихає на нові образи.

Модниця з Покровського

На житловому масиві Покровський віднедавна з’явилася послідовниця Маші-Гаги. Як звати дівчину – поки що ніхто не знає. Але одягається вона не менш екстравагантно, ніж Маша. У центрі її поки що ніхто не бачив.

Дівчина біля стовпа

У серпні місяці мешканці Дніпра звернули увагу на незвичайну дівчину на Європейській площі. Щодня у спеку вона стояла біля стовпа, одягнена в закритий чорний одяг. Дехто намагався з нею заговорити, але дівчина не відповідала. Спочатку перехожі думали, що дівчині погано і пропонували їй допомогу, але вона відмовлялася, потім люди стали спеціально підходити до неї, намагатися заговорити, тролити та ображати, але вона не реагувала. Одного дня дівчина кудись зникла і деякий час її не було. Зараз вона іноді знову з’являється біля стовпа, одягнена на все чорне.

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