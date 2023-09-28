Как сейчас выглядит старинная усадьба в саду которой стоит ЖК «Башни» в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных зданий, возраст которых насчитывает более сотни лет. Эти дома хранят свои легенды и имеют богатую историю. Один из таких особняков находится на улице Вернадского в Днепре. Построенный в 1870-х годах он за все время своего существования успел побывать просто домом, резиденцией губернаторов, детским садом и офисным центром. Часть двора, где находится особняк была застроена сначала стадионом, а потом тут появилось несколько высоток.

Одинокий особняк стоит среди современных домов, как напоминание о возрасте города. Журналисты dnepr.info решили посмотреть, как он выглядит.

Это здание появилось на карте города в далеком 1793 году. Это была одна из первых крупных дворянских усадеб в тогдашнем Екатеринославе. Участок, на котором был возведен дом, тянулся от практически до самой реки, но застроена была только часть территории. Имение принадлежало статскому советнику Петру Штеричу, но он там практически не жил и в 1804 году здание было передано во владение Духовной семинарии. В доме разместили учебные классы. Согласно местной городской легенде, пока в помещении квартировала семинария, в здании произошла трагедия. Одного из учеников обвинили в краже и жестко избили. Не выдержав позора он выбросился из окна и погиб. После его смерти в доме начала твориться настоящая чертовщина: сами по себе скрипели полы, передвигались предметы и хлопали двери. Из-за этого тут мало кто хотел находится.

До 1840 года теперь уже здание семинарии переходило из рук в руки несколько раз пока не была продана дворянину Петру Струкову. Новый владелец снес все здания на участке и построил там новый особняк с огромным садом. Дом получился большой, с балконами, портиками и лоджиями, что в городе его прозвали «дворцом». В 1873 году Струков уступил усадьбу под размещение квартиры и канцелярии губернатора, но спустя 15 лет он сам стал жить в своем доме, но не долго и в начале 1900-х годов здание снова стало резиденцией губернатора.

В годы гражданской войны особняк был разграблен, сад вырубили на дрова, а в 1920-х годах бывшее имение Струковых стало домом отдыха железнодорожников, но в таком статусе пробыло не долго и в 1930-х годах было отдано под квартиры местных чиновников. Тогда же было принято решение на месте сада построить стадион «Динамо».

Во время Второй мировой войны здание было сильно повреждено, но позже восстановлено. Там разместился детский сад. Теперь помещение сдано под офисы.

В начале 2000-х на месте заброшенного стадиона появились «Башни» Днепра.

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