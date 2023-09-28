Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре

Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад. У всех жителей города она ассоциируется только с одним местом – психиатрической больницей, которая является одной из самых больших во всей Украине. Но местность имеет богатую и интересную историю.

На этой территории в XIV веке жили казаки, а в 1660 году тут произошла битва атамана Сирко с татарами. Последние после разгромного поражения якобы и дали название территории – «Огрень» или «проклятое место».

Согласно местной легенде, кровь убитых врагов прописала песок на более чем полметра, но подтверждений этому никаких нет. Но на территории Игрени до сих пор находят обломки оружия, пуговицы, запорожские люльки, чернильницы, черепа и кости.

Село с таким названием впервые упоминается в различных справочниках за 1780-й год.

В 1857 году тут была возведена и сохранилась до наших дней приходская церковь. Согласно местным легендам тут во время гражданской войны венчался Нестор Махно.

С 1861 года уже не Огрень, а Игрень стала одним из центров лесной торговли у Днепра. Тут проживало 776 человек. Большая часть местных жителей либо торговали лесом, либо занимались производством сундуков, колес, оконных рам, корзин и деревянных бричек.

К 1903 году количество населения выросло до 2700 человек.

В 1908 году на Игрени была сооружена первая на Днепре электростанция с одной турбиной, а еще раньше в 1873 году была открыта одна из старейших станций в черте Днепра, называлась она «Одинково», но сегодня это название забыто.

Игреньская больница – одно из самых известных мест на этой территории. Она была основана в 1897 году, содержались тут душевнобольные. Они обрабатывали землю, вели хозяйство. Изначально тут было 12 домиков, где жили люди с психическими расстройствами. До Второй мировой войны больница уже насчитывала 1,5 тис коек. Во время оккупации на территории лечебного учреждения были расстреляны и повешены пациенты, а сама больница стала концентрационным лагерем.

В 1928 году на Игрени нашли остатки жилья времен Киевской Руси, а чуть позже открыли поселение славян-русичей XI- XIII веков: были найдены остатки из зданий, кухонной утвари, украшений, рыбные снасти и оружие. Выяснилось, что на месте поселения находился торговый город, который процветал, но был разрушен татарами в XIII веке.

В 1977 году поселок Игрень вошел в состав города Днепра.

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