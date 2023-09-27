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Субсидия в Днепре 2023: опубликованы нормы потребления коммунальных услуг

Сегодня 17:12
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С начала следующего месяца в Украине стартует отопительный сезон. Количество желающих оформить субсидию на осенне-весеннее время увеличивается. При оформлении помощи на оплату коммуналки нужно уметь укладываться в отведенные нормы потребления.

Новости Днепра про Субсидия в Днепре 2023: опубликованы нормы потребления коммунальных услуг

Субсидия на оплату коммунальных услуг дается потребителю вместе с определенными нормами. То есть льготы предоставляются на определенное количество кубов воды, газа и киловатт электричества. На все, что будет потреблено выше нормы субсидия не действует. Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов и объемом обязательного платежа.

Журналисты dnepr.info узнали, в какие нормы воды, газа и света должен укладываться субсидиант.

Электричество

Так, если в доме стоит газовая плита, то норма электроэнергии на одного человека в месяц составляет 100 кВт/ч, плюс дается еще 30 кВт/ч дополнительно на каждого следующего члена семьи, но не более 220кВт/ч в месяц. Для тех, кто готовит пищу на электроплите нормы субсидии на электричество немного больше – 130 кВт/ч на одного человека, но не более 250 кВт/ч на семью. Для тех, кто отапливает дом с помощью электричества нормы составляют 30 кВт/ч на квадратный метр жилья.

Вода

Нормы по субсидии на воду составляют 3,6 кубометра на человека в месяц. Столько же дается на водоотведение.

Газ

Для тех, кто использует газ только для готовки еды норма составляет 3,3 куба на человека в месяц, для тех, кто пользуется еще и газовым водонагревателем – 10,5 кубов в месяц. Для тех, кто использует газ не только для приготовления пищи, но и для подогрева воды (то есть у тех, у кого дома нет ни горячей воды ни газового водонагревателя) норма составляет 5,4 куба в месяц на человека. Для тех, кто отапливает газом – это 4 куба на квадратный метр площади плюс умноженные на корректирующий коэффициент (только во время отопительного сезона).

Отопление

Норма субсидии на тепло составляет 0,0383 Гкал на квадратный метр отапливаемой площади умноженный на  корректирующий коэффициент в отопительный сезон.

Вывоз мусора

Субсидия также распространяется на оплату вывоза мусора и также имеет свою норму. Она составляет 0,4 кубометра на одного человека.

Субсидия назначается с начала отопительного сезона, если в течение двух месяцев после начала подать соответствующие документы. Если заявление будет подано позже, то помощь будет назначена с месяца обращения.

 

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