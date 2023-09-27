Как в Днепре выглядит квартал старинных доходных домов: тут до сих пор живут люди (ФОТО)

Современная улица Исполкомовская в Днепре была еще на генеральном плане во время основания города. Рядом с улицей протекала река Половица, которая позже была спрятала в коллектор. Начиналась улица там, где сегодня находится Южный и Екатеринославский бульвары. Часть старинных зданий была снесена, но часть осталась не тронутой и в них все еще живут люди.

Журналисты dnepr.info решили посмотреть, как сегодня выглядит квартал старинных доходных домов.

Одно из первых названий территории – Заводская улица, поскольку дальше нее, в балке, находились заводы по производству екатеринославского кирпича. Тут до сих пор сохранилось несколько десятков доходных домов, выстроенных именно из этого кирпича.

Застраиваться улица интенсивно начала с конца 1860-х годов. Одним из первых зданий тут появилась здание городской управы, что и дало новое название территории — «Управская». А один из первых больших доходных домов тут был возведен дом Татариной – огромный трехэтажный особняк. Появился он тут в 1890-х годах. На момент постройки он был самым большим в этом районе. Сегодня он заброшен, а от фасада осталась только несколько стен.

Еще один необычный дом находится практически напротив дома Татариной – если смотреть на него при определенном ракурсе кажется, что он состоит из одной стены. Причина в том, что здание имеет ромбовидную форму и не прямой угол стены.

Остальные дома не отличались такой пышной отделкой и условиями для постояльцев. В основном это были двух и трехэтажные здания, где можно было снять комнату или небольшую квартиру. В 1920-х годах и после Второй мировой войны дома из доходных превратились в коммунальные.

Когда дома были коммунальными, то каждый старался сделать в своей комнате отдельный вход, пристроить веранду, балкон.

Словом как-то обособить и увеличить жилплощадь.

Сегодня в бывших коммуналках на Исполкомовской до сих пор живут люди.

И многие имеют современные пристроенные балконы к старинным фасадам.

В здании может быть несколько входов.

Дома, которым более 100 лет часто нуждаются в ремонте, жильцы как могут стараются поддерживать их в нормальном состоянии.

Есть несколько зданий, которым повезло – внешне они выглядят отлично, видно, что недавно пережили ремонт.

Но таких не много.

Рядом со старинными зданиями строятся новые жилые комплексы.

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