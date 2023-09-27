Как  в Днепре выглядит квартал старинных доходных домов: тут до сих пор живут люди (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили посмотреть, как сегодня выглядит квартал старинных доходных домов.
Одно из первых названий территории – Заводская улица, поскольку дальше нее, в балке, находились заводы по производству екатеринославского кирпича. Тут до сих пор сохранилось несколько десятков доходных домов, выстроенных именно из этого кирпича.
Застраиваться улица интенсивно начала с конца 1860-х годов. Одним из первых зданий тут появилась здание городской управы, что и дало новое название территории — «Управская». А один из первых больших доходных домов тут был возведен дом Татариной – огромный трехэтажный особняк. Появился он тут в 1890-х годах. На момент постройки он был самым большим в этом районе. Сегодня он заброшен, а от фасада осталась только несколько стен.
Еще один необычный дом находится практически напротив дома Татариной – если смотреть на него при определенном ракурсе кажется, что он состоит из одной стены. Причина в том, что здание имеет ромбовидную форму и не прямой угол стены.
Остальные дома не отличались такой пышной отделкой и условиями для постояльцев. В основном это были двух и трехэтажные здания, где можно было снять комнату или небольшую квартиру. В 1920-х годах и после Второй мировой войны дома из доходных превратились в коммунальные.
Когда дома были коммунальными, то каждый старался сделать в своей комнате отдельный вход, пристроить веранду, балкон.
Словом как-то обособить и увеличить жилплощадь.
Сегодня в бывших коммуналках на Исполкомовской до сих пор живут люди.
И многие имеют современные пристроенные балконы к старинным фасадам.
В здании может быть несколько входов.
Дома, которым более 100 лет часто нуждаются в ремонте, жильцы как могут стараются поддерживать их в нормальном состоянии.
Есть несколько зданий, которым повезло – внешне они выглядят отлично, видно, что недавно пережили ремонт.
Но таких не много.
Рядом со старинными зданиями строятся новые жилые комплексы.
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