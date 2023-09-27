5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черном

В Днепре есть несколько известных местных жителей, которые заработали популярность из-за своего необычного поведения, поступков или внешнего вида. В какой-то мере они стали символами города. Про них знает или видел хоть один раз практически каждый житель и регулярно пишут в местных и всеукраинских СМИ. При этом мало кто знает их настоящие имена.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 известных местных жителей Днепра.

Печник

Как зовут этого мастера печных дел в Днепре мало кто знает, возможно, только его клиенты. Зато рекламу его услуг видел каждый: на заборе, на домах, на земле, на всевозможных стенах. Во всех районах города и в самых необычных местах. В итоге сотрудники правоохранительных органов несколько лет назад задержали этого печника и заставили закрашивать его собственную рекламу.

Форест Гамп

Местного бегуна Фореста Гампа чаще всего видят жители левого берега Днепра. Причина в том, что бегать он любит по шоссе на Слобожанском проспекте, среди машин и в час пик. Зовут бегуна Саша. Живет он один. Никто не знает почему он бежит и куда. Сам бегун объясняет свое пристрастие к бегу тем, что движение помогает ему отвлечься от различных мыслей. Соседи местного Фореста Гампа говорят, что Саша душевнобольной человек.

Увидев один раз Сашу невозможно не запомнить — у него длинные седые волосы в колтунах, одет он в грязную одежду, а в руках обязательно держит палку, а иногда и пакет.

О Саше даже сняли короткометражный фильм «Бег».

Леди Гага

В центре Днепра регулярно можно увидеть высокую худую девушку, которая даже в мороз носит тонкие колготки, высокие каблуки, шорты. У нее яркий макияж и не менее яркая одежда, часто не всегда по сезону. Известно, что девушку зовут Маша. Она признается, что любит одеваться ярко и с помощью своего внешнего вида она проявляет свою индивидуальность, а выпады людей в ее сторону ее просто веселят. Сравнение же с американской певицей Леди Гагой вдохновляет на новые образы.

Модница с Покровского

На жилмассиве Покровский с недавнего времени появилась последовательница Маши-Гаги. Как зовут девушку – пока никто не знает. Но одевается она не менее экстравагантно, чем Маша. В центре ее пока никто не видел.

Девушка у столба

В августе месяце жители Днепра обратили внимание на необычную девушку на Европейской площади. Каждый день в жару она стояла у столба одетая в закрытую черную одежду. Некоторые пытались с ней заговорить, но девушка не отвечала. Сначала прохожие думали, что девушке плохо и предлагали ей помощь, но она отказывалась, потом люди стали специально подходить к ней, пытаться заговорить, тролить и обижать, но она не реагировала. В один день девушка куда-то исчезла и некоторое время ее не было. Сейчас она иногда снова появляется у столба, одетая во все черное.

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