Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • 5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черном

5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черном

Сегодня 15:04
просмотров

В Днепре есть несколько известных местных жителей, которые заработали популярность из-за своего необычного поведения, поступков или внешнего вида. В какой-то мере они стали символами города. Про них знает или видел хоть один раз практически каждый житель и регулярно пишут в местных и всеукраинских СМИ. При этом мало кто знает их настоящие имена.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 известных местных жителей Днепра.

Печник

Как зовут этого мастера печных дел в Днепре мало кто знает, возможно, только его клиенты. Зато рекламу его услуг видел каждый: на заборе, на домах, на земле, на всевозможных стенах. Во всех районах города и в самых необычных местах. В итоге сотрудники правоохранительных органов несколько лет назад задержали этого печника и заставили закрашивать его собственную рекламу.

Новости Днепра про 5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черном

Форест Гамп

Местного бегуна Фореста Гампа чаще всего видят жители левого берега Днепра. Причина в том, что бегать он любит по шоссе на Слобожанском проспекте, среди машин и в час пик. Зовут бегуна Саша. Живет он один. Никто не знает почему он бежит и куда. Сам бегун объясняет свое пристрастие к бегу тем, что движение помогает ему отвлечься от различных мыслей. Соседи местного Фореста Гампа говорят, что Саша душевнобольной человек.

Увидев один раз Сашу невозможно не запомнить — у него длинные седые волосы в колтунах, одет он в грязную одежду, а в руках обязательно держит палку, а иногда и пакет.

О Саше даже сняли короткометражный фильм «Бег».

Новости Днепра про 5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черном

Леди Гага

В центре Днепра регулярно можно увидеть высокую худую девушку, которая даже в мороз носит тонкие колготки, высокие каблуки, шорты. У нее яркий макияж и не менее яркая одежда, часто не всегда по сезону. Известно, что девушку зовут Маша. Она признается, что любит одеваться ярко и с помощью своего внешнего вида она проявляет свою индивидуальность, а выпады людей в ее сторону ее просто веселят. Сравнение же с американской певицей Леди Гагой вдохновляет на новые образы.

Новости Днепра про 5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черном

Модница с Покровского

На жилмассиве Покровский с недавнего времени появилась последовательница Маши-Гаги. Как зовут девушку – пока никто не знает. Но одевается она не менее экстравагантно, чем Маша. В центре ее пока никто не видел.

Новости Днепра про 5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черном

Девушка у столба

В августе месяце жители Днепра обратили внимание на необычную девушку на Европейской площади. Каждый день в жару она стояла у столба одетая в закрытую черную одежду. Некоторые пытались с ней заговорить, но девушка не отвечала. Сначала прохожие думали, что девушке плохо и предлагали ей помощь, но она отказывалась, потом люди стали специально подходить к ней, пытаться заговорить, тролить и обижать, но она не реагировала. В один день девушка куда-то исчезла и некоторое время ее не было. Сейчас она иногда снова появляется у столба, одетая во все черное.

Новости Днепра про 5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черном

 

Читайте также:

Новости Днепра про 5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черномУкраїнська Новости Днепра про 5 человек из Днепра, ставшие известными на весь интернет: печник, местная Леди Гага и девушка в черномРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания
Новости Днепра
Сегодня 13:47
Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания

Масштабная минута молчания по всей стране в память обо всех…

В центре Днепра появился новый яркий мурал с подсолнечниками (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:11
В центре Днепра появился новый яркий мурал с подсолнечниками (ФОТО)

В Днепре по улице Михаила Грушевского появился новый мурал.

Как  в Днепре выглядит квартал старинных доходных домов: тут до сих пор живут люди (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:42
Как  в Днепре выглядит квартал старинных доходных домов: тут до сих пор живут люди (ФОТО)

Современная улица Исполкомовская в Днепре была еще на генеральном плане…

В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 12:35
В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло

Важная информация!

Последние новости

Возле Никополя на дне бывшего Каховского водохранилища уже пасут коров (ВИДЕО)
Возле Никополя на дне бывшего Каховского водохранилища уже пасут коров (ВИДЕО)

Бывшее водохранилище служит пастбищем для рогатого скота.

Сегодня 14:54
2
просмотров
Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания
Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания

Масштабная минута молчания по всей стране в память обо всех погибших воинах состоится 1 октября. В это воскресенье Украина впервые будет отмечать новую дату Дня защитников и защитниц.

Сегодня 13:47
2
просмотров
В Днепре сегодня многие жители остались без воды: почему и когда ее вернут
В Днепре сегодня многие жители остались без воды: почему и когда ее вернут

Сделайте дома запасы воды на всякий случай!

Сегодня 13:45
4
просмотров
В центре Днепра появился новый яркий мурал с подсолнечниками (ФОТО)
В центре Днепра появился новый яркий мурал с подсолнечниками (ФОТО)

В Днепре по улице Михаила Грушевского появился новый мурал.

Сегодня 13:11
2
просмотров
Как  в Днепре выглядит квартал старинных доходных домов: тут до сих пор живут люди (ФОТО)
Как  в Днепре выглядит квартал старинных доходных домов: тут до сих пор живут люди (ФОТО)

Современная улица Исполкомовская в Днепре была еще на генеральном плане во время основания города. Рядом с улицей протекала река Половица, которая позже была спрятала в коллектор. Начиналась улица там, где сегодня находится Южный и Екатеринославский бульвары. Часть старинных зданий была…

Сегодня 12:42
4
просмотров
В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло
В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло

Важная информация!

Сегодня 12:35
10
просмотров
Платежки за доставку газа в Днепре: что влияет на стоимость и как не переплатить
Платежки за доставку газа в Днепре: что влияет на стоимость и как не переплатить

Через три дня завершится газовый год, поэтому к жителям Днепра обратились с важным заявлением.

Сегодня 12:35
7
просмотров
В Днепропетровщине водитель получил тяжелые химические ожоги во время ремонта автобуса
В Днепропетровщине водитель получил тяжелые химические ожоги во время ремонта автобуса

В селе Лозоватка Криворожского района мужчина получил химические ожоги, пока ремонтировал автобус.

Сегодня 11:51
3
просмотров
Долетался: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
Долетался: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 11:48
4
просмотров
В Днепре на Паторжинского произошло ДТП с мотоциклистом
В Днепре на Паторжинского произошло ДТП с мотоциклистом

Движение немного усложнено.

Сегодня 11:20
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх