Перша електростанція, козаки та виготовлення карет: що відомо про Ігрень у Дніпрі

Територія масиву Ігрень стала частиною Дніпра менш як 50 років тому. У всіх жителів міста вона асоціюється лише з одним місцем – психіатричною лікарнею, яка є однією із найбільших у всій Україні. Але ця місцевість має багату та цікаву історію.

На цій території у XIV столітті жили козаки, а 1660 року тут сталася битва отамана Сірка з татарами. Останні після розгромної поразки нібито й назвали територію – «Огрень» або «прокляте місце».

Згідно з місцевою легендою, кров убитих ворогів протікла в пісок більш ніж на півметра та «перекрасила» його у червоно-чорний колір, та підтверджень саме цьому факут ніяких немає. Але на території Ігрені досі знаходять уламки зброї, гудзики, запорізькі люльки, чорнильниці, черепи та кістки.

Село з такою назвою вперше згадується у різних довідниках за 1780 рік.

У 1857 році тут була зведена і збереглася до наших днів парафіяльна церква. Згідно місцевих легенд, саме тут під час громадянської війни вінчався Нестор Махно.

З 1861 року вже не Огрень, а Ігрень стала одним із центрів лісової торгівлі біля Дніпра. Тут мешкало 776 осіб. Більшість місцевих жителів або торгували лісом, або займалися виробництвом скринь, коліс, віконних рам, кошиків та дерев’яних бричок.

До 1903 року кількість населення зросла до 2700 чоловік.

У 1908 році на Ігрені була споруджена перша на Дніпрі електростанція з однією турбіною, а ще раніше в 1873 році була відкрита одна із найстаріших станцій у межах Дніпра, називалася вона «Одинково», але сьогодні ця назва забута.

Лікарня на Ігрені – одне з найвідоміших місць на цій території. Вона була заснована в 1897 році, тут лікувались та жили душевнохворі. Вони обробляли землю, господарювали. Спочатку тут було 12 будиночків, де жили люди із психічними розладами. До Другої світової війни лікарня вже налічувала 1,5 тис ліжок. Під час окупації на території лікувального закладу було розстріляно та повішено пацієнтів, а сама лікарня стала концентраційним табором.

У 1928 році на Ігрені знайшли залишки житла часів Київської Русі, а трохи пізніше відкрили поселення слов’ян-русичів XI-XIII століть: були знайдені залишки з будівель, кухонного начиння, прикрас, рибні снасті та зброя. З’ясувалося, що на місці поселення знаходилося торгове місто, яке процвітало, але було зруйноване татарами у XIII столітті.

1977 року селище Ігрень увійшло до складу міста Дніпра.

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