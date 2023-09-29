Покрова Пресвятой Богородицы: когда отмечать в 2023 году и приметы

В этом году украинцы будут отмечать праздник Покрову Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю – на него Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года. Из-за этого часть церковных праздников сдвинулась на 13 дней. Если раньше Покрову отмечали 14 октября, то в этом году новая дата – 1 октября.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю и приметы праздника.

История праздника

Согласно истории в 910 году Константинополь оказался под осадой и когда город вот-вот должен был пасть в церквях проводили всенощные бдения и молились. В один момент люди увидели, что к ним снизошла Пресвятая Богородица. Она подошла к Престолу, сняла с головы покрывало и накрыла им всех, кто был в храме в тот момент. Затем она исчезла. На утро враг отступил от города. И после этого случая к Богоматери начали обращаться за помощью и защитой. Украинские казаки считали ее своей покровительницей и заступницей.

Традиции Покровы

В этот день можно пойти в храм, поставить свечу и помолиться перед образом Богородицы об исцелении от болезней, семейном счастье, мире в стране и доме и защите от врагов.

На праздник обычно готовят блины. Считается – чем их больше на столе – тем больше тепла будет в доме. В церковь для освещения ничего нести не нужно.

Приметы на Покрову

Наши предки считали, что до Покрова на улице была осень, а после – наступает зима. Если до праздника береза и дуб листья сбросили – зима будет ранняя и холодная. Считалось, что какой день будет на праздник Покровы – такой будет и будущая зима. Светлый и ясный день обещал длинную теплую осень. О том, что зима будет холодная свидетельствовали улетевшие к этому дню журавли. Если к Покрове они еще не улетали в теплые края – зима обещала быть теплой. О том, насколько быстро наступит зима «говорили» и белки. Если они успевали сменить свою рыжую «шубку» на серо-белую – зима должна была быть холодной.

Ветер дует с востока или запада – зима будет холодной. Северный ветер обещал снежную зиму, а южный – теплую.

Что нельзя делать

В старину считалось, что в этот день нельзя заниматься разной работой по дому – мыть полы, вытирать, стирать. Также не желательно было стричься, мыться, обрезать волосы и ногти. Нельзя было сквернословить, ссориться, пить и ругаться.

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