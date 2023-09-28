Незвичайні факти про Дніпро: де знаходяться найвища будівля міста та вулиця на 800 будинків

Дніпро – велике місто із давньою історією. Виявляється, на території міста існували поселення задовго до його «офіційної» підстави, а центральні вулиці раніше вважалися околицями.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 незвичайних фактів про рідне місто.

Перша згадка про заснування монастиря на нинішньому Монастирському острові датується 870 –ми роками.

Перші жителі у слободі Половиці, яка тепер є центром міста, з’явилися у 1743 році.

З 1750-х років на території нинішнього житлового масиву Перемога жили лоцмани. Щоправда, поселення було за нинішніми мірками зовсім крихітним – близько 20 осіб. До 1800-х років було вже в рази більше.

В Історичному музеї ім. Д. Яворницького зібрано найбільшу в Європі колекцію половецьких кам’яних баб – 100 експонатыв. Належать вони до різних епох.

На території сучасного Дніпра знаходилося три фортеці: Новобогородицька чи Старо-Самарська, Кодакська та Нові Кайдаки. Всі вони були зведені протягом XVII століття, тобто за кілька десятків років до заснування міста.

Перший міський цвинтар знаходився на місці стадіону «Дніпро-Арена». З’явився у 1790-х роках. Тоді ця територія вважалася межею міста. Цвинтар проіснував до 1936 року. Він вважався дуже престижним. На цвинтарі була церква.

У Дніпрі є вулиця, яка ніколи не змінювала свою назву – Філософська. Так вона називається вже майже 200 років.

Найдовша вулиця Дніпра – Передова. Вона налічує понад 800 номерів, а забудовувалась більше 10 років.

Найвищим будинком Дніпра вважаються «Башти». Їхня висота 123 метри.

«Мерефо-Херсонський» міст є першим залізобетонним мостом у світі та найбільшою арочною переправою у всій Європі. Його було введено в експлуатацію в 1932 році, але саме будівництво було розпочато в 1914 році. Сьогодні міст є пам’яткою архітектури.

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