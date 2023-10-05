Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі збереглося кілька старовинних історичних будинків. У них досі можна побачити плитку, виготовлену понад 100 років тому, а самі будівлі виконані в катеринославському цегляному стилі і на їхньому фасаді можна побачити красу та пластичність старовинної цегли.

Журналісти dnepr.info вирішили подивитися, як виглядає один із таких старовинних будинків зараз.

На вулиці Барикадній у Дніпрі можна побачити чимало старовинних будівель, зведених у 1880–1890-х роках. На той час вулиця мала назву Кудашевська і була дуже популярною серед місцевих жителів: тут зводили як приватні, так і прибуткові будинки. В цей час вулиця починає інтенсивно забудовуватись.

Один із найстародавніших будинків на вулиці досі зберігся в хорошому стані та демонструє можливості пластичної катеринославської цегли у всій красі. Усі прикраси на фасаді виготовлені саме з нього. Сам будинок був зведений на початку минулого століття, і незважаючи на традицію того часу віддавати перші поверхи під магазини, тут знаходилися тільки житлові приміщення. Будинок на три з половиною поверхи був повністю призначений для оренди квартир.

Йому відносно пощастило – будівлю не стали надто перебудовувати у повоєнні роки. І не рахуючи балконів вона сьогодні виглядає так само, як і на початку ХХ століття.

У будівлі досі збереглася кована огорожа сходів, а на майданчиках – керамічна плитка, покладена там понад 120 років тому.

Єдине, що було зроблено – при переплануванні кварталу подвір’я будинку було об’єднане із сусідніми будівлями, арку проїзду до нього заклали і створили таким чином кілька нових кімнат на першому поверсі. Тоді ж замість прибуткового будинку він перетворився на кооперативний. Нині тут також живуть люди. Будівля вважається одним із найкращих зразків еклектичного катеринославського цегляного стилю.

Згідно з місцевими міськими легендами, у цьому будинку якийсь час жила багата місцева вдова. Вона вийшла заміж за відставного статського радника, але з чоловіком прожила не довго – він раптово помер. Жінка його дуже любила і після його смерті вона не могла перебувати в їхньому спільному будинку, де все нагадувало про чоловіка, тому й почала винаймати кімнати. У 1905 році, коли прямо на Барикадній був мітинг з перестрілкою, а пізніше вибухали бомби, вдова сильно злякалася і вирішила поїхати. Вона планувала повернутися, тому частину прикрас сховала у схованці в арці будинку. Пізніше, коли арку перебудовували під стіну будинку, один із робітників їх знайшов, але багатства вони йому не принесли. Повертаючись із ломбарду з грошима, він був вбитий вуличними злодіями.

Відомо, що по сусідству з цим будинком знаходиться ще одна старовинна будівля і якийсь час там був книжковий склад відомого місцевого торговця Шафермана, а також винаймав квартиру останній голова Катеринослава.

фото: О. Волок, управління з охорони культурної спадщини Дніпровської міськради

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