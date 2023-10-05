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  • Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:39
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У Дніпрі збереглося кілька старовинних історичних будинків. У них досі можна побачити плитку, виготовлену понад 100 років тому, а самі будівлі виконані в катеринославському цегляному стилі і на їхньому фасаді можна побачити красу та пластичність старовинної цегли.

Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили подивитися, як виглядає один із таких старовинних будинків зараз.

Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

На вулиці Барикадній у Дніпрі можна побачити чимало старовинних будівель, зведених у 1880–1890-х роках. На той час вулиця мала назву Кудашевська і була дуже популярною серед місцевих жителів: тут зводили як приватні, так і прибуткові будинки. В цей час вулиця починає інтенсивно забудовуватись.

Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

Один із найстародавніших будинків на вулиці досі зберігся в хорошому стані та демонструє можливості пластичної катеринославської цегли у всій красі. Усі прикраси на фасаді виготовлені саме з нього. Сам будинок був зведений на початку минулого століття, і незважаючи на традицію того часу віддавати перші поверхи під магазини, тут знаходилися тільки житлові приміщення. Будинок на три з половиною поверхи був повністю призначений для оренди квартир.

Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

Йому відносно пощастило – будівлю не стали надто перебудовувати у повоєнні роки. І не рахуючи балконів вона сьогодні виглядає так само, як і на початку ХХ століття.

Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

У будівлі досі збереглася кована огорожа сходів, а на майданчиках – керамічна плитка, покладена там понад 120 років тому.

Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

Єдине, що було зроблено – при переплануванні кварталу подвір’я будинку було об’єднане із сусідніми будівлями, арку проїзду до нього заклали і створили таким чином кілька нових кімнат на першому поверсі. Тоді ж замість прибуткового будинку він перетворився на кооперативний. Нині тут також живуть люди. Будівля вважається одним із найкращих зразків еклектичного катеринославського цегляного стилю.

Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

Згідно з місцевими міськими легендами, у цьому будинку якийсь час жила багата місцева вдова. Вона вийшла заміж за відставного статського радника, але з чоловіком прожила не довго – він раптово помер. Жінка його дуже любила і після його смерті вона не могла перебувати в їхньому спільному будинку, де все нагадувало про чоловіка, тому й почала винаймати кімнати. У 1905 році, коли прямо на Барикадній був мітинг з перестрілкою, а пізніше вибухали бомби, вдова сильно злякалася і вирішила поїхати. Вона планувала повернутися, тому частину прикрас сховала у схованці в арці будинку. Пізніше, коли арку перебудовували під стіну будинку, один із робітників їх знайшов, але багатства вони йому не принесли. Повертаючись із ломбарду з грошима, він був вбитий вуличними злодіями.

Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)

Відомо, що по сусідству з цим будинком знаходиться ще одна старовинна будівля і якийсь час там був книжковий склад відомого місцевого торговця Шафермана, а також винаймав квартиру останній голова  Катеринослава.

фото: О. Волок, управління з охорони культурної спадщини Дніпровської міськради

 

 

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Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Фасад із пластичної цегли та схованка в арці: таємниця будинку на Барикадній у Дніпрі (ФОТО)Русский

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