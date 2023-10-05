Фасад из пластичного кирпича и тайник в арке: тайна дома на Баррикадной в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных исторических домов. В них до сих пор можно увидеть плитку, изготовленную более 100 лет назад, а сами здания выполнены в екатеринославском кирпичном стиле и на их фасаде можно увидеть красоту и пластичность старинного кирпича.

Журналисты dnepr.info решили посмотреть, как выглядит один из таких старинных домов сейчас.

На улице Баррикадной в Днепре можно увидеть немало старинных зданий, возведенных в 1880 -1890-х годах. В то время улица носила название Кудашевская и была очень популярной среди местных жителей: тут возводили как частные, так и доходные дома. В это время улица начинает интенсивно застраиваться.

Один из самых старинных домов на улице до сих пор сохранился в хорошем состоянии и демонстрирует возможности пластичного екатеринославского кирпича во всей красе. Все украшения на фасаде выполнены именно из него. Само здание было возведено в начале прошлого века, и несмотря на традицию того времени отдавать первые этажи под магазины тут находились только жилые помещения. Дом в три с половиной этажа был полностью предназначен для сдачи в наем квартир.

Ему относительно повезло – здание не стали слишком перестраивать в послевоенные годы. И не считая балконов оно сегодня выглядит так же, как и в начале ХХ века.

В здании до сих пор сохранилась кованное ограждение лестницы, а на площадках – керамическая плитка, уложенная там более 120 лет назад.

Единственное, что было сделано – при перепланировке квартала двор дома был объединен с соседними зданиями, арку проезда к нему заложили и создали таким образом несколько новых комнат на первом этаже. Тогда же вместо доходного дома он превратился в кооперативный. Сейчас тут также живут люди. Здание считается одним из лучших образцов эклектического екатеринославского кирпичного стиля.

Согласно местным городским легендам, в этом доме некоторое время жила богатая местная вдова. Она вышла замуж за отставного статского советника, но с мужем прожила не долго – он скоропостижно скончался. Женщина его сильно любила и после его кончины она не могла находится в их общем доме, где все напоминало о муже, поэтому и стала снимать комнаты. В 1905 году, когда прямо на Баррикадной был митинг с перестрелкой, а позже взрывались бомбы вдова сильно испугалась и решила уехать. Она планировала вернуться, поэтому часть украшений спрятала в тайнике в арке дома. Позже, когда арку перестраивали под стену дома один из рабочих их нашел, но богатства они ему не принесли. Возвращаясь с ломбарда с деньгами он был убит уличными ворами.

Известно, что по соседству с этим домом находится еще одно старинное здание и какое-то время там был книжный склад известного местного торговца Шафермана, а также снимал квартиру последние мер Екатеринослава.

фото: А. Волок, управление по охране культурного наследия Днепровского горсовета

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