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  • Спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей на чемпионатах Украины по фигурному катанию

Спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей на чемпионатах Украины по фигурному катанию

Сегодня 15:42
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Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей на чемпионатах Украины по фигурному катанию

С 3 по 6 апреля в городе Богуслав проходили чемпионаты Украины по фигурному катанию на коньках среди юношей и взрослых.

На этих соревнованиях спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей: 5 золотых и 3 серебряные.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Среди взрослых:

  • «Золото» — пара София Голиченко и Артем Даренский;
  • «Серебро» — пара Вероника Нагорная и Вадим Галярета.

Среди юношей и девушек старшего возраста:

  • «Золото» — пара Вера Яременко и Петр Воронко;
  • «Золото» — Оливия Жеребко;
  • «Серебро» — Александра Делямуре.

Поздравляем и желаем новых побед!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей на чемпионатах Украины по фигурному катанию

Напомним, ранее мы писали, что спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ.

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