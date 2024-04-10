Спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей на чемпионатах Украины по фигурному катанию

Поздравляем!

С 3 по 6 апреля в городе Богуслав проходили чемпионаты Украины по фигурному катанию на коньках среди юношей и взрослых.

На этих соревнованиях спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей: 5 золотых и 3 серебряные.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Среди взрослых:

«Золото» — пара София Голиченко и Артем Даренский;

«Серебро» — пара Вероника Нагорная и Вадим Галярета.

Среди юношей и девушек старшего возраста:

«Золото» — пара Вера Яременко и Петр Воронко;

«Золото» — Оливия Жеребко;

«Серебро» — Александра Делямуре.

Поздравляем и желаем новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: