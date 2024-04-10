Спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей на чемпионатах Украины по фигурному катанию

С 3 по 6 апреля в городе Богуслав проходили чемпионаты Украины по фигурному катанию на коньках среди юношей и взрослых.
На этих соревнованиях спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей: 5 золотых и 3 серебряные.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Среди взрослых:
Среди юношей и девушек старшего возраста:
Поздравляем и желаем новых побед!
Напомним, ранее мы писали, что спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ.
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