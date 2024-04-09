Спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка с Днепропетровщины одержала победу на Кубке Европы по скалолазанию.

Отметим, чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ среди олимпийских весовых категорий проходил в Киеве 5-6 апреля.

Спортсменка Мария Думина заняла 1 место в весовой категории -67 кг. Александра Власенко стала чемпионкой Украины по пумсэ среди юниоров в индивидуальном первенстве и в паре. Также спортсменки завоевали «золото» в командном чемпионате Украины, — говорится в сообщении.

Об этом сообщает отделение НОК Украины в Днепропетровской области.

Днепрянки Мария Думина и Александра Власенко завоевали на двоих четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ среди олимпийских весовых категорий.

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