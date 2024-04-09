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  • Спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ

Спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ

Сегодня 10:01
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Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ

Днепрянки Мария Думина и Александра Власенко завоевали на двоих четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ среди олимпийских весовых категорий.

Об этом сообщает отделение НОК Украины в Днепропетровской области.

Спортсменка Мария Думина заняла 1 место в весовой категории -67 кг. Александра Власенко стала чемпионкой Украины по пумсэ среди юниоров в индивидуальном первенстве и в паре. Также спортсменки завоевали «золото» в командном чемпионате Украины, — говорится в сообщении.

Отметим, чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ среди олимпийских весовых категорий проходил в Киеве 5-6 апреля.

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка с Днепропетровщины одержала победу на Кубке Европы по скалолазанию.

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Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФУкраїнська Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФРусский

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