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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катання

Спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катання

Сьогодні 15:42
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катання

З 3 до 6 квітня у місті Богуслав проходили чемпіонати України з фігурного катання на ковзанах серед юнаків та дорослих.

На цих змаганнях спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей: 5 золотих та 3 срібні.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Серед дорослих:

  • “Золото” – пара Софія Голіченко та Артем Даренський;
  • “Срібло” – пара Вероніка Нагорна та Вадим Галярета.

Серед юнаків та дівчат старшого віку:

  • “Золото” – пара Віра Яременко та Петро Воронко;
  • “Золото” – Олівія Жеребко;
  • “Срібло” – Олександра Делямуре.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катання

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменки з Дніпра завоювали чотири золотих медалі на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катанняУкраїнська

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