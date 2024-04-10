Спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катання

З 3 до 6 квітня у місті Богуслав проходили чемпіонати України з фігурного катання на ковзанах серед юнаків та дорослих.
На цих змаганнях спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей: 5 золотих та 3 срібні.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Серед дорослих:
Серед юнаків та дівчат старшого віку:
Вітаємо та бажаємо нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменки з Дніпра завоювали чотири золотих медалі на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ.
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