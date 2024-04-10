Спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катання

Вітаємо!

З 3 до 6 квітня у місті Богуслав проходили чемпіонати України з фігурного катання на ковзанах серед юнаків та дорослих.

На цих змаганнях спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей: 5 золотих та 3 срібні.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Серед дорослих:

“Золото” – пара Софія Голіченко та Артем Даренський;

“Срібло” – пара Вероніка Нагорна та Вадим Галярета.

Серед юнаків та дівчат старшого віку:

“Золото” – пара Віра Яременко та Петро Воронко;

“Золото” – Олівія Жеребко;

“Срібло” – Олександра Делямуре.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменки з Дніпра завоювали чотири золотих медалі на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ.

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