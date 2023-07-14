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Спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляем

Сегодня 16:29
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Поздравляем наших спортсменов!

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляем

Недавно в Таллинне закончились соревнования за Кубок Европы по дзюдо, в которых приняли участие около 200 спортсменов из 24 стран мира.

Днепрянка Руслана Булавина выборола золото в весовой категории +78 кг.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Это первая международная награда 22-летней дзюдоистки в этом году.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляем

В общем сборная команда Украины выиграла на этих соревнованиях 13 наград: 5 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых.

Но это не все достижения днепровских спортсменов!

В Пакше (Венгрия) недавно закончились соревнования за Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. Было 367 участников из 25 стран.

Днепровские спортсмены отличились на соревнованиях тремя наградами:

  • Бронза – Артем Сорочан в весовой категории 66 кг;
  • Бронза – Маргарита Белкова в весовой категории +70 кг;
  • Бронза – София Бординских в весовой категории 57 кг.

Сборная Украины заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 12 медалей: 2 золота, 1 серебро и 9 бронз.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляем

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляем

Поздравляем с высокими результатами!

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Новости Днепра про Спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляемУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляемРусский

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