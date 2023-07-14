Спортсменка из Днепра выиграла Кубок Европы по дзюдо: поздравляем

Недавно в Таллинне закончились соревнования за Кубок Европы по дзюдо, в которых приняли участие около 200 спортсменов из 24 стран мира.
Днепрянка Руслана Булавина выборола золото в весовой категории +78 кг.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Это первая международная награда 22-летней дзюдоистки в этом году.
В общем сборная команда Украины выиграла на этих соревнованиях 13 наград: 5 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых.
Но это не все достижения днепровских спортсменов!
В Пакше (Венгрия) недавно закончились соревнования за Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. Было 367 участников из 25 стран.
Днепровские спортсмены отличились на соревнованиях тремя наградами:
Сборная Украины заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 12 медалей: 2 золота, 1 серебро и 9 бронз.
Поздравляем с высокими результатами!
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