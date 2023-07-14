Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо

Вітаємо наших спортсменів!

Нещодавно у Таллінні закінчилися змагання за Кубок Європи з дзюдо, в яких взяли участь близько 200 спортсменів із 24 країн світу.

Дніпрянка Руслана Булавіна виборола золото у ваговій категорії +78 кг.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це перша міжнародна нагорода 22-річної дзюдоїстки цього року.

Загалом збірна команда України виграла на цих змаганнях 13 нагород: 5 золотих, 2 срібні, 6 бронзових.

Але це не всі досягнення дніпровський спортсменів!

У Пакші (Угорщина) нещодавно закінчилися змагання за Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. Було 367 учасників з 25 країн.

Дніпровські спортсмени відзначилися на змаганнях трьома нагородами:

Бронза – Артем Сорочан у ваговій категорії 66 кг;

Бронза – Маргарита Бєлкова у ваговій категорії +70 кг;

Бронза – Софія Бордінських у ваговій категорії 57 кг.

Збірна України посіла друге місце у загальнокомандному заліку, завоювавши 12 медалей: 2 золота, 1 срібло й 9 бронз.

Вітаємо із високими результатами!

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