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Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо

Сьогодні 16:29
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Вітаємо наших спортсменів!

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо

Нещодавно у Таллінні закінчилися змагання за Кубок Європи з дзюдо, в яких взяли участь близько 200 спортсменів із 24 країн світу.

Дніпрянка Руслана Булавіна виборола золото у ваговій категорії +78 кг.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це перша міжнародна нагорода 22-річної дзюдоїстки цього року.

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо

Загалом збірна команда України виграла на цих змаганнях 13 нагород: 5 золотих, 2 срібні, 6 бронзових.

Але це не всі досягнення дніпровський спортсменів!

У Пакші (Угорщина) нещодавно закінчилися змагання за Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. Було 367 учасників з 25 країн.

Дніпровські спортсмени відзначилися на змаганнях трьома нагородами:

  • Бронза – Артем Сорочан у ваговій категорії 66 кг;
  • Бронза – Маргарита Бєлкова у ваговій категорії +70 кг;
  • Бронза – Софія Бордінських у ваговій категорії 57 кг.

Збірна України посіла друге місце у загальнокомандному заліку, завоювавши 12 медалей: 2 золота, 1 срібло й 9 бронз.

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо

Вітаємо із високими результатами!

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Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємоУкраїнська

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