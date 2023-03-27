Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем

В Киевской области задержали женщину, которая отравила своего бывшего.

Как сообщили в Офисе прокурора, в Киевской области девушка создала аккаунт магазина в инстаграмме, провела розыгрыш к празднику и выбрала победителем своего бывшего парня. В качестве приза она послала ему алкоголь и шоколад. Но в напиток она подмешала высокотоксичное вещество.

Таким образом, женщина хотела отомстить экс-возлюбленному за несложившуюся личную жизнь.

Мужчина получил свой приз, выпил несколько бокалов и почувствовал себя плохо. Его самочувствие резко ухудшилось, у него выпали волосы. Сначала он лечился амбулаторно, потом попал в больницу, где впал в кому и умер.

Отмечается, что подозреваемая тщательно планировала месть и принимала меры по конспирации. Кроме мужчины, победителями стали еще 5 человек, которые получили свой приз и почувствовали себя плохо после употребления алкоголя. Одна из женщин в опубликованном полицией видео рассказала, что у нее выпали волосы.

Медик, которая лечила умершего мужчину, отметила, что его состояние резко ухудшилось. После проведения анализов выяснилось, что его отравили таллием. Концентрация этого металла была значительна, поэтому пациент был обречен.

Во время обыска в квартире подозреваемой нашли и изъяли две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, одежду, в которой она покупала «подарки» и другие доказательства.

Полицейские задержали женщину и отправили в СИЗО.

При процессуальном руководстве прокуроров Вышгородской окружной прокуратуры женщине поставлено в известность о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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