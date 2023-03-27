Створила магазин та провела розіграш: на Київщині жінка вбила свого колишнього призовим алкоголем

На Київщині затримали жінку, яка отруїла свого колишнього.

Як повідомили в Офісі прокурора, на Київщині дівчина створила акаунт магазину в інстаграмі, провела розіграш до свята та обрала переможцем свого колишнього хлопця. У якості призу вона відправила йому алкоголь та шоколад. Але у напій вона підмішала високотоксичну речовину.

Таким чином, жінка хотіла помститися екс-коханому за нескладене особисте життя.

Чоловік отримав свій приз, випив декілька келихів та відчув себе зле. Його самопочуття різко погіршилося, у нього випало волосся. Спочатку він лікувався амбулаторно, потім потрапив до лікарні, де впав в кому та помер.

Зазначається, що підозрювала ретельно планувала помсту та вживала заходи для конспірації. Окрім чоловіка, переможцями стали ще 5 людей, які отримали свій приз та відчули себе зле, після вживання алкоголю. Одна з жінок в опублікованому поліцією відео розповіла, що в неї випало волосся.

Медик, яка лікувала померлого чоловіка зазначила, що стан чоловіка різко погіршився. Після проведення аналізів з’ясувалося, що його отруїли талієм. Концентрація цього металу була значною, тому пацієнт був приречений.

Під час обшуку у квартирі підозрюваної знайшли і вилучили дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, одяг, у якому вона купляла “подарунків” та інші докази.

Поліцейські затримали жінку та відправили до СІЗО.