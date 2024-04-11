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Смертельный взрыв в многоэтажке Кривого Рога: предварительные причины трагедии

Сегодня 19:38
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Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке Кривого Рога.

Новости Днепра про Смертельный взрыв в многоэтажке Кривого Рога: предварительные причины трагедии

В ночь на четверг, 11 апреля, в одной из многоэтажек Кривого Рога раздался мощный взрыв, в результате которого начался пожар, а несколько квартир «обрушились». Под завалами нашли тело 47-летнего мужчины, еще 7 человек пострадали.

По факту взрыва в доме полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины: нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

Об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение о взрыве поступило ориентировочно в 3:00. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа. Впрочем, впереди множество экспертиз, которые помогут установить причину.

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Новости Днепра про Смертельный взрыв в многоэтажке Кривого Рога: предварительные причины трагедииУкраїнська Новости Днепра про Смертельный взрыв в многоэтажке Кривого Рога: предварительные причины трагедииРусский

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