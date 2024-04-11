Смертельний вибух у багатоповерхівці Кривого Рогу: попередні причини трагедії

У ніч на четвер, 11 квітня, в одній із багатоповерхівок Кривого Рогу пролунав потужний вибух, внаслідок якого почалася пожежа, а декілька квартир “обвалилися”. Під завалами знайшли тіло 47-річного чоловіка, ще 7 людей постраждали.
За фактом вибуху в будинку поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України: порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.
Про це повідомили в обласній поліції.
Повідомлення про вибух надійшло орієнтовно о 3:00. Попередньо, вибух стався через витік газу. Втім, попереду безліч експертиз, які допоможуть встановити причину.
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