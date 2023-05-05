Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в дерево

Сегодня 09:30
просмотров

В Днепре на улице Сечевых Стрельцов Honda на скорости влетела в дерево. Погиб водитель

Новости Днепра про Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в дерево

На Сечевых Стрельцов водитель Honda на большой скорости потерял управление автомобилем и врезался в дерево. От удара машину разорвало на две части, мужчина погиб на месте.

Ранее мы писали: В Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки: Ford перевернулся на крышу

Новости Днепра про Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в дерево

Источник:  «Дніпро Оперативний»

Читайте также:

Новости Днепра про Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в деревоУкраїнська Новости Днепра про Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в деревоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Розовый слоненок и тритон в банке: история исчезнувшего детского пляжа на Победе (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 17:03
    Розовый слоненок и тритон в банке: история исчезнувшего детского пляжа на Победе (ФОТО)

    Раньше коса на Победе была частью Воронцовского острова, где любили…

    В Днепре в пятницу снова некоторым жителям выключат свет на 12 часов: адреса
    Новости Днепра
    Вчера 16:41
    В Днепре в пятницу снова некоторым жителям выключат свет на 12 часов: адреса

    В пятницу, 5 апреля, некоторым жителям Днепра снова выключат свет.

    Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 14:50
    Гольфкар, «Бандеромобиль» и авто из мультика: какие необычные машины продают в Днепре (ФОТО)

    На автомобильном рынке в Днепре каждый день продаются сотни машин.…

    Какие стоматологические услуги в Днепре можно получить бесплатно и где их предоставляют
    Новости Днепра
    Вчера 12:49
    Какие стоматологические услуги в Днепре можно получить бесплатно и где их предоставляют

    Ряд стоматологических услуг в Днепре можно получить бесплатно и без…

    Последние новости

    В ночь на 5 мая над Днепропетровской областью сбили вражеские беспилотники
    В ночь на 5 мая над Днепропетровской областью сбили вражеские беспилотники

    Оккупанты направили на Днепропетровскую область 2 беспилотника. Их успешно уничтожили военные из воздушного командования "Схід".

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 мая
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 мая

    5 мая электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Массированный удар по территории нашей страны: ситуация на фронте сегодня 5 мая
    Массированный удар по территории нашей страны: ситуация на фронте сегодня 5 мая

    Российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения сил обороны отразили около 60 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Спортсмен из Днепра Даниил Хаммерман — призер Чемпионата Европы по тхэквондо-2023
    Спортсмен из Днепра Даниил Хаммерман — призер Чемпионата Европы по тхэквондо-2023

    Поздравляем с высоким результатом и желаем новых побед!

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец
    В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец

    1 мая оборвалась жизнь защитника из Днепропетровской области Горобца Ярослава Юрьевича. Трагедия произошла в Бахмуте Донецкой области. У бойца остались жена, годовалая дочь и мать.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но тепло
    Погода в пятницу, 5 мая: в Днепре облачно, но тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    COVID не отступает: за сутки в Днепре зарегистрировано 32 случая заболевания
    COVID не отступает: за сутки в Днепре зарегистрировано 32 случая заболевания

    Берегите себя!

    Вчера 22:00
    просмотров
    Днепровские каратисты стали лучшими на всеукраинских соревнованиях
    Днепровские каратисты стали лучшими на всеукраинских соревнованиях

    Поздравляем с высокими результатами!

    Вчера 21:15
    просмотров
    Сегодняшний обстрел Днепропетровщины: есть повреждения
    Сегодняшний обстрел Днепропетровщины: есть повреждения

    В четверг российские оккупанты обстреляли Покровскую громаду Днепропетровской области, в результате было повреждено здание фермерского хозяйства.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Картину 16-летней криворожанки подарили Хиллари Клинтон
    Картину 16-летней криворожанки подарили Хиллари Клинтон

    Американська політична діячка Гілларі Клінтон отримала подарунок від 16-річної криворожанки Єлизавети Левченко.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх