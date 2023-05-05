Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в дерево

В Днепре на улице Сечевых Стрельцов Honda на скорости влетела в дерево. Погиб водитель

На Сечевых Стрельцов водитель Honda на большой скорости потерял управление автомобилем и врезался в дерево. От удара машину разорвало на две части, мужчина погиб на месте.

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Источник: «Дніпро Оперативний»

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