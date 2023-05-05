Смертельная авария: в Днепре Honda на скорости влетела в дерево

На Сечевых Стрельцов водитель Honda на большой скорости потерял управление автомобилем и врезался в дерево. От удара машину разорвало на две части, мужчина погиб на месте.
Ранее мы писали: В Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки: Ford перевернулся на крышу
Источник: «Дніпро Оперативний»
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