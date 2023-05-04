Цветут японская айва и магония: как работает ботсад в Днепре в эти выходные

Для ценителей растений есть хорошая новость.

В эту субботу, 6 мая, ботанический сад ДНУ снова будет открыт для посещения.

Время работы с 10:00 до 16:00. Вход с ул. Бронетанковой через административный корпус.

Об этом сообщается на странице ботсада в ФБ.

Отмечается, что уже цветут японская айва и магония. Со дня на день расцветут церцисс, сирень и древовидные пионы. Продолжается цветение боярышника и гибридных магнолий.

Стоимость билетов на территорию сада и в экспозиционную оранжерею (экскурсии оплачиваются отдельно – 30 грн):

взрослые – 45 грн;

дети от 7 до 14 лет – 15 грн;

дети до 7 лет – бесплатно;

переселенцы и участники боевых действий – 15 грн (при предъявлении удостоверения);

дети переселенцев и участников боевых действий – 9 грн.

Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе.

Кроме того, в ботсаду можно приобрести комнатные и разнообразные почвенные растения.

Напомним, ранее мы писали, что в парке Шевченко расцвели сотни тюльпанов (ФОТО).

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