Цветут японская айва и магония: как работает ботсад в Днепре в эти выходные

В эту субботу, 6 мая, ботанический сад ДНУ снова будет открыт для посещения.
Время работы с 10:00 до 16:00. Вход с ул. Бронетанковой через административный корпус.
Об этом сообщается на странице ботсада в ФБ.
Отмечается, что уже цветут японская айва и магония. Со дня на день расцветут церцисс, сирень и древовидные пионы. Продолжается цветение боярышника и гибридных магнолий.
Стоимость билетов на территорию сада и в экспозиционную оранжерею (экскурсии оплачиваются отдельно – 30 грн):
Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе.
Кроме того, в ботсаду можно приобрести комнатные и разнообразные почвенные растения.
Напомним, ранее мы писали, что в парке Шевченко расцвели сотни тюльпанов (ФОТО).
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