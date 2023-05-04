В Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки: Ford перевернулся на крышу

Там столкнулись две иномарки: BMW и Ford. В результате столкновения последний перевернулся на крышу.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно, иномарки двигались со стороны Слобожанского проспекта в направлении Осенней. BMW съезжал с проспекта на Каштановую. И в этот момент из-под виадука выезжал Ford и двигался по Каштановой. И машины столкнулись.
В результате происшествия Ford перевернулся на крышу, пострадал водитель этой иномарки.
Движение на дороге не затруднено.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
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