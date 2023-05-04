Днепровские каратисты стали лучшими на всеукраинских соревнованиях

В Киеве закончились соревнования на Кубок Украины по карате JKS. Воспитанники днепровской детско-юношеской спортивной школы по боксу и единоборствам завоевали 34 медали: 20 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

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