В Днепре в пятницу снова некоторым жителям выключат свет на 12 часов: адреса

В пятницу, 5 апреля, некоторым жителям Днепра снова выключат свет.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, 5 мая света с 8:00 до 20:00 не будет по следующим адресам:

ул. Макарова, 1, 1-А, 1-Б;

пер. Пихтовый, 3, 7;

ул. 152-й Дивизии, 2, 2-А, 4, 4-А, 6;

ул. Василия Слипака, 50-А, 52;

ул. Гладкова, 25, 27, 28, 29, 31;

ул. Инженерная, 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 6;

ул. Казакевича, 1, 3;

просп. Богдана Хмельницкого, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127.

А с 08:00 до 16:00 света не будет:

ул. Титова, 14, 14-А, 18, 18-А, 18-Б, 18-Д, 20, 20-А, 22, 22-А, 23, 24, 28, 29-Л, 30, 32.

Поэтому подготовьтесь: зарядите телефоны и повербанки!

Обновлено: также завтра света не будет:

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