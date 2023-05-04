В Днепре в пятницу снова некоторым жителям выключат свет на 12 часов: адреса

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, 5 мая света с 8:00 до 20:00 не будет по следующим адресам:
А с 08:00 до 16:00 света не будет:
Поэтому подготовьтесь: зарядите телефоны и повербанки!
Обновлено: также завтра света не будет:
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