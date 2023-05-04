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В Днепре в пятницу снова некоторым жителям выключат свет на 12 часов: адреса

Сегодня 16:41
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В пятницу, 5 апреля, некоторым жителям Днепра снова выключат свет.

Новости Днепра про В Днепре в пятницу снова некоторым жителям выключат свет на 12 часов: адреса

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, 5 мая света с 8:00 до 20:00 не будет по следующим адресам:

  • ул. Макарова, 1, 1-А, 1-Б;
  • пер. Пихтовый, 3, 7;
  • ул. 152-й Дивизии, 2, 2-А, 4, 4-А, 6;
  • ул. Василия Слипака, 50-А, 52;
  • ул. Гладкова, 25, 27, 28, 29, 31;
  • ул. Инженерная, 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 6;
  • ул. Казакевича, 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127.

А с 08:00 до 16:00 света не будет:

  • ул. Титова, 14, 14-А, 18, 18-А, 18-Б, 18-Д, 20, 20-А, 22, 22-А, 23, 24, 28, 29-Л, 30, 32.

Новости Днепра про В Днепре в пятницу снова некоторым жителям выключат свет на 12 часов: адреса

Поэтому подготовьтесь: зарядите телефоны и повербанки!

Обновлено: также завтра света не будет:

Новости Днепра про В Днепре в пятницу снова некоторым жителям выключат свет на 12 часов: адреса

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