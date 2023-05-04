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Оставляют хаос и воруют технику: в Днепре появились горе-арендаторы

Сегодня 15:16
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Будьте осторожны, если планируете сдавать квартиру!

Новости Днепра про Оставляют хаос и воруют технику: в Днепре появились горе-арендаторы

В Днепре появились горе-арендаторы: супруги снимают квартиру, а при выезде они оставляют разгром и беспорядок и воруют бытовую технику.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Отмечается, что женщину зовут Светлана, ей 32 года, мужчины – Денис, ему 36 лет.

Кроме того, горе-арендаторы не заплатили арендодателю за два месяца.

Поэтому, если планируете сдавать жилье, будьте осторожны!

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Новости Днепра про Оставляют хаос и воруют технику: в Днепре появились горе-арендаторыУкраїнська Новости Днепра про Оставляют хаос и воруют технику: в Днепре появились горе-арендаторыРусский

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