Оставляют хаос и воруют технику: в Днепре появились горе-арендаторы

Будьте осторожны, если планируете сдавать квартиру!

В Днепре появились горе-арендаторы: супруги снимают квартиру, а при выезде они оставляют разгром и беспорядок и воруют бытовую технику.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Отмечается, что женщину зовут Светлана, ей 32 года, мужчины – Денис, ему 36 лет.

Кроме того, горе-арендаторы не заплатили арендодателю за два месяца.

Поэтому, если планируете сдавать жилье, будьте осторожны!

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