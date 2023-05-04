Оставляют хаос и воруют технику: в Днепре появились горе-арендаторы

В Днепре появились горе-арендаторы: супруги снимают квартиру, а при выезде они оставляют разгром и беспорядок и воруют бытовую технику.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Отмечается, что женщину зовут Светлана, ей 32 года, мужчины – Денис, ему 36 лет.
Кроме того, горе-арендаторы не заплатили арендодателю за два месяца.
Поэтому, если планируете сдавать жилье, будьте осторожны!
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