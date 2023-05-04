Доставка МакДональдз в Днепре: из каких кафе уже есть доставка

Хотя заведения быстрого питания в Днепре открылись еще 25 апреля, ажиотаж до сих пор не спал. У кафе все еще собираются большие очереди, особенно в обеденное и вечернее время.
В четверг, 4 мая, стало известно, что наконец-то заработала доставка в сервисе Glovo. Впрочем, пока не из всех ресторанов, а только из трех.
Доставку можно заказать из заведений по следующим адресам:
Заметим, что заведения не работают во время тревоги, поэтому заказ на доставку не принимают.
Напомним, МакДональдс в Днепре заработал 25 апреля. С первых часов под заведениями, открывшими свои двери, собрались днепряне. Кое-кто ждал начала работы ресторана с 5 утра, а затем вблизи кафе собирались километровые пробки.
В начале мая открылось еще два ресторана.
В настоящее время работают заведения на площади Старомостовой, Слобожанском проспекте, Гагарина, Кондратюка, проспекте Героев, проспекте Дмитрия Яворницкого и улице Титова.
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