Инфицированная рана на голове и выбитые зубы: в Днепре в помощи нуждается кот Рыжик, которого избили

В Днепре в помощи нуждается кот, которого избили люди.

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

Кот Рыжик спокойно жил на одном из предприятий города, но недавно с животным произошла беда. Кто-то сильно избил четырехлапого, поэтому он теперь нуждается в помощи специалистов.

По словам волонтерки, у кота выбиты зубы, несколько кликов сломаны, а на голове огромная рана, которая начала гнить из-за инфекции. Если оставить пушистика на улице без помощи, он не выживет.

Ветеринары говорят, что необходимо обрабатывать инфицированную травму на голове, пролечить кота и разобраться с челюстью. По предварительным подсчетам, чтобы поставить на ноги Рыжика нужно больше 7 тысяч гривен.

Ольга говорит, что котик очень ласковый и ручной, и даже сейчас не потерял доверие к людям. Если вы можете помочь Рыжику, то перечислить средства на его лечение можно по реквизитам ниже.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для кота Рижика”

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