Инфицированная рана на голове и выбитые зубы: в Днепре в помощи нуждается кот Рыжик, которого избили

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
Кот Рыжик спокойно жил на одном из предприятий города, но недавно с животным произошла беда. Кто-то сильно избил четырехлапого, поэтому он теперь нуждается в помощи специалистов.
По словам волонтерки, у кота выбиты зубы, несколько кликов сломаны, а на голове огромная рана, которая начала гнить из-за инфекции. Если оставить пушистика на улице без помощи, он не выживет.
Ветеринары говорят, что необходимо обрабатывать инфицированную травму на голове, пролечить кота и разобраться с челюстью. По предварительным подсчетам, чтобы поставить на ноги Рыжика нужно больше 7 тысяч гривен.
Ольга говорит, что котик очень ласковый и ручной, и даже сейчас не потерял доверие к людям. Если вы можете помочь Рыжику, то перечислить средства на его лечение можно по реквизитам ниже.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
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