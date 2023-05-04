Інфікована рана на голові та вибиті зуби: у Дніпрі допомоги потребує кіт Рижик, якого побили

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
Кіт Рижик спокійно жив на одному із підприємств міста, але нещодавно з твариною сталася біда. Хтось сильно побив чотирилапого, через що він тепер потребує допомоги фахівців.
За словами волонтерки, у кота вибиті зуби, декілька кликів зламані, а на голові величезна рана, яка почала гнити через інфекцію. Якщо залишити пухнастика на вулиці без допомоги, то він не виживе.
Ветеринари кажуть, що необхідно оброблювати інфіковану травму на голові, пролікувати кота та розібратися зі щелепою. За попередніми підрахунками, щоб поставити на ноги Рижика треба більше 7 тисяч гривень.
Ольга каже, що котик дуже лагідний та ручний, та навіть зараз не втратив довіру до людей. Якщо ви маєте змогу допомогти Рижикові, то перерахувати кошти на його лікування можна за реквізитами нижче.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
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