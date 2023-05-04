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  • Інфікована рана на голові та вибиті зуби: у Дніпрі допомоги потребує кіт Рижик, якого побили

Інфікована рана на голові та вибиті зуби: у Дніпрі допомоги потребує кіт Рижик, якого побили

Сьогодні 10:40
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У Дніпрі допомоги потребує кіт, якого побили люди.

Новости Днепра про Інфікована рана на голові та вибиті зуби: у Дніпрі допомоги потребує кіт Рижик, якого побили

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик. 

Кіт Рижик спокійно жив на одному із підприємств міста, але нещодавно з твариною сталася біда. Хтось сильно побив чотирилапого, через що він тепер потребує допомоги фахівців. 

За словами волонтерки, у кота вибиті зуби, декілька кликів зламані, а на голові величезна рана, яка почала гнити через інфекцію. Якщо залишити пухнастика на вулиці без допомоги, то він не виживе. 

Ветеринари кажуть, що необхідно оброблювати інфіковану травму на голові, пролікувати кота та розібратися зі щелепою. За попередніми підрахунками, щоб поставити на ноги Рижика треба більше 7 тисяч гривень. 

Ольга каже, що котик дуже лагідний та ручний, та навіть зараз не втратив довіру до людей. Якщо ви маєте змогу допомогти Рижикові, то перерахувати кошти на його лікування можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кота Рижика”

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Новости Днепра про Інфікована рана на голові та вибиті зуби: у Дніпрі допомоги потребує кіт Рижик, якого побилиУкраїнська

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