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Стало відомо, чому мешканці Дніпровського району чули вибух 3 травня

Сьогодні 13:26
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У Дніпровському районі чули вибух.

Новости Днепра про Стало відомо, чому мешканці Дніпровського району чули вибух 3 травня

Вдень 3 травня мешканці Дніпровського району могли чути вибух. Як виявилося пізніше – це була робота Повітряних сил.

За інформацією Повітряного командування Схід, у районі Миколаївки, Дніпровського району збито один розвідувальний БПЛА. На цей раз в наші края залетіла рідка пташка типу “Картограф”.

Цей БПЛА не становив небезпеки для мешканців області, тому тривогу не оголошували. 

На фото вище залізяччя, яке збили наші захисники. 

Нагадаємо, сьогодні вночі Дніпро атакували дронами-камікадзе. 7 з них вдалося збити силам ППО, а один влучив у адмінбудівлю. За словами ОВА, обійшлося без жертв, а масштаби руйнувань уточняються. 

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Новости Днепра про Стало відомо, чому мешканці Дніпровського району чули вибух 3 травняУкраїнська

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