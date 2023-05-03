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Десятки домов: где в Днепре 4 мая выключат свет на 9 часов

Сегодня 16:18
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В Днепре в четверг, 4 мая, снова будут выключать свет.

Новости Днепра про Десятки домов: где в Днепре 4 мая выключат свет на 9 часов

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 4 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34А;
  • ул. Строителей: 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 27, 27А, 29, 31, 33;
  • ул. Энергетическая: 8, 10, 12, 14;
  • пер. Энергетический: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А;
  • пер. Новокрымский: 1-8;
  • ул. Академика Янгеля: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
  • ул. Новокрымская: 44, 46, 48;
  • ул. Бориса Мозолевского: 1, 11, 13, 15;
  • ул. Гладкова: 4, 4А, 6, 11, 17, 19, 19А;
  • ул. Казакевича: 2, 4;
  • ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6, 7, 8, 9;
  • проезд Александра Гальченко: 17;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 129, 131, 133, 135, 135Д.

Подготовьтесь: зарядите телефоны и повербанки!

Напомним, ранее мы писали, что некоторым жителям Днепра сегодня отключили воду: причина и адреса.

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