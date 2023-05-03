Десятки домов: где в Днепре 4 мая выключат свет на 9 часов

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Так, 4 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:
Подготовьтесь: зарядите телефоны и повербанки!
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