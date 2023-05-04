Как в Днепре работает общественный транспорт 4 мая

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 711 автобусов (из них 113 – большой вместимости).

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Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

4 мая электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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