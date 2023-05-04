Залишають хаос та крадуть техніку: у Дніпрі з’явилися горе-орендарі

Будьте обережні, якщо плануєте здавати квартиру!

У Дніпрі з’явилися горе-орендарі: подружжя винаймає квартиру, а під час виїзду вони залишають розгром і безлад та крадуть побутову техніку.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що жінку звати Світлана, їй 32 роки, чоловіка – Денис, йому 36 років.

Крім того, горе-орендарі не заплатили орендодавцю за два місяці.

Тому, якщо плануєте здавати житло, будьте обережні!

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