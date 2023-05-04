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Залишають хаос та крадуть техніку: у Дніпрі з’явилися горе-орендарі

Сьогодні 15:16
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Будьте обережні, якщо плануєте здавати квартиру!

Новости Днепра про Залишають хаос та крадуть техніку: у Дніпрі з'явилися горе-орендарі

У Дніпрі з’явилися горе-орендарі: подружжя винаймає квартиру, а під час виїзду вони залишають розгром і безлад та крадуть побутову техніку.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що жінку звати Світлана, їй 32 роки, чоловіка – Денис, йому 36 років.

Крім того, горе-орендарі не заплатили орендодавцю за два місяці.

Тому, якщо плануєте здавати житло, будьте обережні!

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Новости Днепра про Залишають хаос та крадуть техніку: у Дніпрі з'явилися горе-орендаріУкраїнська

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