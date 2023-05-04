Дніпровські каратисти стали кращими на всеукраїнських змаганнях

Вітаємо із високими результатами!

У Києві закінчилися змагання на Кубок України з карате JKS. Вихованці дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств вибороли 34 медалі: 20 золотих, 8 срібних та 6 бронзових.

Загалом збірна команда Дніпропетровської області посіла перше місце.

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