Дніпровські каратисти стали кращими на всеукраїнських змаганнях

У Києві закінчилися змагання на Кубок України з карате JKS. Вихованці дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств вибороли 34 медалі: 20 золотих, 8 срібних та 6 бронзових.
Загалом збірна команда Дніпропетровської області посіла перше місце.
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