Смертельна аварія: у Дніпрі Honda на швидкості влетіла у дерево

У Дніпрі на вулиці Січових Стрільців Honda на швидкості влетіла у дерево. Загинув водій.

На Січових Стрільців водій Honda на великій швидкості втратив керування автомобілем та врізався в дерево. Від удару машину розірвало на дві частини, чоловік загинув на місці.

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Джерело: “Дніпро Оперативний”

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