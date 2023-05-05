Смертельна аварія: у Дніпрі Honda на швидкості влетіла у дерево

На Січових Стрільців водій Honda на великій швидкості втратив керування автомобілем та врізався в дерево. Від удару машину розірвало на дві частини, чоловік загинув на місці.
Раніше ми писали: У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах
Джерело: “Дніпро Оперативний”
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