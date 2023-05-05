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Смертельна аварія: у Дніпрі Honda на швидкості влетіла у дерево

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі на вулиці Січових Стрільців Honda на швидкості влетіла у дерево. Загинув водій.

Новости Днепра про Смертельна аварія: у Дніпрі Honda на швидкості влетіла у дерево

На Січових Стрільців водій Honda на великій швидкості втратив керування автомобілем та врізався в дерево. Від удару машину розірвало на дві частини, чоловік загинув на місці. 

Раніше ми писали: У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах

Новости Днепра про Смертельна аварія: у Дніпрі Honda на швидкості влетіла у дерево

Джерело:  “Дніпро Оперативний”

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Новости Днепра про Смертельна аварія: у Дніпрі Honda на швидкості влетіла у деревоУкраїнська Новости Днепра про Смертельна аварія: у Дніпрі Honda на швидкості влетіла у деревоРусский

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