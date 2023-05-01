У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: збирається кілометровий затор

Сьогодні, 1 травня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.
Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний”.
Інформації щодо постраждалих в результаті ДТП поки немає, але на Слобожанському проспекті зібрався величезний затор в напрямку центру міста.
Крім того, аварія сталася на просп. Слобожанському у бік ТЦ «Наша Правда». На місці ДТП зібралася пробка у напрямку вул. Калинової.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні за кермом!
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