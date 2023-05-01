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У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: збирається кілометровий затор

Сьогодні 11:08
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Будьте уважні!

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: збирається кілометровий затор

Сьогодні, 1 травня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.

Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний”.

Інформації щодо постраждалих в результаті ДТП поки немає, але на Слобожанському проспекті зібрався величезний затор в напрямку центру міста.  

Крім того, аварія сталася на просп. Слобожанському у бік ТЦ «Наша Правда». На місці ДТП зібралася пробка у напрямку вул. Калинової. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: збирається кілометровий затор

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні за кермом! 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: збирається кілометровий заторУкраїнська

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