У Дніпрі на Новому мосту сталася аварія: збирається кілометровий затор

Будьте уважні!

Сьогодні, 1 травня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.

Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний”.

Інформації щодо постраждалих в результаті ДТП поки немає, але на Слобожанському проспекті зібрався величезний затор в напрямку центру міста.

Крім того, аварія сталася на просп. Слобожанському у бік ТЦ «Наша Правда». На місці ДТП зібралася пробка у напрямку вул. Калинової.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні за кермом!

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